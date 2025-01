Rock Tech schließt Partnerschaft mit Schwenk Zement zur Verwertung der Nebenprodukte aus der Lithium Produktion in Guben, senkt damit Produktionskosten und erhöht Profitabilität.

- Rock Tech wird Nebenprodukte aus seiner Gubener Lithiumproduktion an Schwenk zur Verwendung in der Zementherstellung verkaufen. Dadurch werden zusätzliche jährliche Gewinne erzielt sowie jährlich bis zu 8 Mio. EUR an Betriebskosten eingespart, was den Kapitalwert des Projektes erhöht.

- Schwenk plant, in seine Anlagen zu investieren, um bis zum Jahr 2029 jährlich bis zu 200.000 Tonnen Nebenprodukte zu verarbeiten und eine langfristige Partnerschaft mit Rock Tech aufzubauen.

Toronto, 30. Januar 2025 - Rock Tech Lithium Inc. (TSXV: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) hat ein Absichtserklärung (MoU) mit SCHWENK Zement GmbH & Co. KG (Schwenk), einem führenden deutschen Zementhersteller, über die Verwendung von Nebenprodukten aus der Lithium-Produktion von Rock Tech aus dem Gubener Konverter für die Zementherstellung unterzeichnet. Diese innovative Partnerschaft verspricht erhebliche ökologische und wirtschaftliche Vorteile durch die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen und die Schaffung einer neuen Einnahmequelle. Sie steht daher in vollem Einklang mit der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie der deutschen Regierung, die im Dezember verabschiedet wurde. Eines der Ziele dieser Strategie ist es, die Verwendung von industriellen Nebenprodukten in der Zementherstellung zu erhöhen.

„Diese Partnerschaft ist ein Beweis für unser Engagement für Nachhaltigkeit und den Aufbau einer Kreislaufwirtschaft“, sagt Kerstin Wedemann, Chief Operations and Legal Officer bei Rock Tech. „Indem wir Abfälle in Werte umwandeln, verbessern wir unsere Profitabilität und unterstützen gleichzeitig die Dekarbonisierungs-Bemühungen der Zementindustrie.“

„Die Sicherstellung der zukünftigen Versorgung mit ausreichenden Mengen an hochwertigen Zementmahlgütern ist für Schwenk von großer strategischer Bedeutung. Das beim Betrieb des geplanten Konverters in Guben anfallende LSC (Leached Spodumene Concentrate) stellt eine interessante und regional verfügbare Quelle für Sekundärrohstoffe dar“, so Johann Trenkwalder, Mitglied der Geschäftsleitung SCHWENK Deutschland.

