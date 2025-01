Swatch erlebt Einbruch im chinesischen Markt - Aktie rutscht ab

lazy_invest schrieb 19.09.24, 15:55

Die Materialkostenquote liegt ja bei rund 1/3 oder wie du selbst sagst, verkaufen sie eine Uhr für 6000 mit Produktionskosten von rund 2000 (über den Daumen, natürlich schwankt das je nach Produkt, Preissegment, Markt etc.). Entsprechend machen sie aus dem Material in den Vorräten rund 3x so viel Umsatz. Die 7.7 Mrd. Vorräte (Herstellungskosten) können also für 23 Mrd. Umsatz verkauft werden, was ungefähr drei Jahren entspricht.