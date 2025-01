CEGH ermöglicht den Handel von grünem Wasserstoff auf der CEGH GreenGas Platform

--------------------------------------------------------------

CEGH GreenGas Platform

- CEGH bietet die erste Handelsplattform für grünen Wasserstoff an.- Ermöglicht den Handel mit grünem Wasserstoff in allen EU-Ländern sowie in derSchweiz, Norwegen, der Türkei, der Ukraine und dem Vereinigten Königreich.- Funktionen für den Handel von grünem Wasserstoff basierend auf Kundenfeedback.Die Central European Gas Hub (CEGH) mit Sitz in Wien, Österreich, ermöglicht denHandel mit grünem Wasserstoff über ihre CEGH GreenGas Plattform . Die Plattformerlaubt den Kauf und Verkauf von grünem Wasserstoff in europäischen Ländern undbenachbarten Staaten - Schweiz, Norwegen, Türkei, Vereinigtes Königreich undUkraine. Damit kann erstmals plattformbasiert grüner Wasserstoff gehandeltwerden. Derzeit hat die CEGH GreenGas Platform bereits 66 Mitglieder aus derEuropäischen Union und der Ukraine.Grüner Wasserstoff kann entweder als gebündeltes Produkt - mit Zertifikaten oderHerkunftsnachweisen - oder separat angeboten werden, z. B. als einzelneZertifikate oder Herkunftsnachweise, die in einem nationalen Registereingetragen sind.Käufer oder Verkäufer von grünem Wasserstoff können Angebote auf der Plattformeinstellen und dabei die Eigenschaften der Produkte wie Qualität, Menge, Preisund Lieferung beschreiben. Zusätzlich können Käufer und Verkäufer über eineChat-Funktion die Angebote direkt miteinander verhandeln. Die Transaktion wirdaußerhalb der Plattform auf der Grundlage bilateral vereinbarter Bedingungenabgeschlossen."Mit dem Handel von grünem Wasserstoff positioniert sich die CEGH erneut alsHandelsplatz der Zukunft. Grüner Wasserstoff wird eine wichtige Säule bei derDekarbonisierung der Energieversorgung für die Industrie sein. CEGH ist damitein Vorreiter im Aufbau der Wasserstoffmärkte.""Wir sind sehr stolz darauf, die erste Handelsplattform für grünen Wasserstoffanzubieten. Vielen Dank an unsere Kunden und Unterstützer, die uns geholfenhaben, die Erweiterung der CEGH GreenGas Platform auf grünen Wasserstoff zurealisieren. Wir werden unsere Strategie fortsetzen, die Dekarbonisierung derEnergiebranche durch innovative Gas-Handelslösungen zu unterstützen."