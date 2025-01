So revolutioniert umsatz.io den Vertrieb in KMU (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Kundendaten sind entscheidend, um exzellenteVertriebsergebnisse zu erzielen. Gerade KMU hinken jedoch der größerenKonkurrenz oft hinterher. Marvin Flenche hat deshalb mit umsatz.io ein simplesund effektives CRM-System entwickelt, das sich speziell an den Bedürfnissenkleiner und mittelständischer Unternehmen orientiert. Mit nativer Unterstützungfür das Setter-Closer-Prinzip und nahtloser Einbindung von Tracking-Funktionenbietet umsatz.io KMU alles, was sie für den Erfolg im Vertrieb benötigen. Hierverrät Flenche, wie sich umsatz.io von anderen CRM-Systemen unterscheidet undKMU zu besseren Vertriebsergebnissen verhilft.Der Wert von Kundendaten ist in einem modernen Unternehmen kaum zu überschätzen.Nur wenn sie Leads auf der gesamten Customer-Journey bestmöglich betreuen,können Firmen schlussendlich Abschlüsse erzielen und wettbewerbsfähig bleiben.Entsprechend wichtig ist es, die dazugehörigen Prozesse - das sogenannteCustomer Relationship Management (CRM) - effizient und lückenlos digitalabzubilden. Ein geeignetes CRM-System ist dafür unverzichtbar. "Ein CRM-Systemstellt im wahrsten Sinne des Wortes das Herzstück einer jeden Vertriebsabteilungdar", erklärt Marvin Flenche. "Wer weiterhin mit Excel-Tabellen oderungeeigneten oder falsch konfigurierten Systemen arbeitet, wird niemals in derLage sein, das volle Potenzial seines Unternehmens zu realisieren.""Gerade kleine und mittelständische Firmen haben wenig Potenzial zu verschenken.Sie benötigen deshalb eine CRM-Lösung, die optimal zu ihrerUnternehmensstrategie passt", betont Marvin Flenche, der als Gründer und Inhaberder A&M Sales Solutions GmbH zu den deutschlandweit führenden Anbietern fürCRM-Systeme zählt. Er ist auch der Kopf hinter umsatz.io - einem CRM-System,welches speziell auf einfache Bedienbarkeit und die Bedürfnissemittelständischer Firmen ausgelegt ist und als erstes CRM-System nativeUnterstützung für Vertriebsarbeit nach dem Setter-Closer-Prinzip bietet.Marvin Flenche: Das Wichtigste richtig machen - das zählt bei einem CRM-SystemSchon bei der Wahl eines CRM-Systems machen viele KMU große Fehler. "Oftmalsglauben Unternehmen, die noch keine Erfahrung mit CRM-Systemen haben, dass siemöglichst viele Features benötigen. Viele entscheiden sich deshalb für einunnötig komplexes und teures Set-up, das nur schwer einzurichten und zuverwalten ist", bemängelt der Experte. Bei umsatz.io geht er einen genaugegensätzlichen Weg - anstelle eines komplexen Systems, das zusätzliche Arbeitfür Einrichtung und Datenübertragung erfordert, bietet umsatz.io eine Lösung,die sofort einsatzfähig ist. "Indem umsatz.io Kontaktdaten automatisch aus