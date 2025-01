Darum stehen die Kurserholungen auf wackeligen Beinen

von Sven Weisenhaus

Über das historische Ausmaß der Kurseinbrüche vom Montag habe ich vorgestern bereits berichtet. Eine weitere Zahl verdeutlicht dies: Der Wertverlust von Nvidia in Höhe fast 600 Milliarden US-Dollar war laut Medienberichten größer als die Marktkapitalisierung von 487 Unternehmen des S&P 500.

Anleger kehren schnell zum „business as usual“ zurück

Eigentlich sollte man annehmen, dass so ein Ereignis tiefere Spuren im kurzfristigen Anlageverhalten der Marktteilnehmer hinterlässt. Doch wie so oft im Verlauf der bisherigen Übertreibung der Aktienmärkte, scheint das auch dieses Mal wieder nicht der Fall zu sein. Stattdessen haben die Anleger in ihrer typischen Manier vorgestern wieder fröhlich die niedrigeren (aber charttechnisch immer noch massiv überkauften) Kurse für Käufe von Aktien vor allem der „Magnificent 7“ genutzt.