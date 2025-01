Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen Während im Aktienmarkt das chinesische KI-Modell DeepSeek in der ersten Wochenhälfte für Wirbel sorgte, ging es am Anleihemarkt etwas ruhiger zu. In der zweiten Wochenhälfte könnte sich das allerdings ändern, denn sowohl die Fed als auch die EZB halten ihre ersten Sitzungen in 2025 ab. Am Mittwoch legten die US-Notenbanker vor. Wie erwartet beließen sie ihre Leitzinsen aufgrund der weiter leicht erhöhten Inflation unverändert, auch wenn US-Präsident Trump im Vorfeld eine Senkung forderte. Die Europäische Zentralbank steht einen Tag später im Rampenlicht, Marktbeobachter gehen von einer Senkung des Leitzinses um 0,25 % aus. Unterdessen belastete ein besser als erwartet ausgefallenes Ifo-Geschäftsklima die Anleihen nicht. Der wichtige Frühindikator hatte sich im Januar auf niedrigem Niveau etwas aufgehellt. Allerdings verbesserte sich nur die Einschätzung der aktuellen Lage. Die Erwartungen der Unternehmen verschlechterten sich dagegen. Mit 131,72 Prozentpunkten notiert der Euro-Bund-Future nur leicht unter der Vorwoche. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe legt von 2,48 % auf 2,53 % zu. Ebenfalls leicht höher rentiert die 30-jährige Bundesanleihe, letzte Woche standen 2,72 % auf der Kurstafel, aktuell sind es 2,75 %.

