Kursgewinne vor EZB-Zinsentscheidung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von deutschen Staatsanleihen sind am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future kletterte um 0,37 Prozent auf 131,75 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,53 Prozent.

Es gilt als sicher, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte senken wird. Schließlich würde die Mehrheit der Ratsmitglieder einen Rückgang der Inflation erwarten und die Konjunktur schwächle weiter, schreiben die Experten der Dekabank. Auch für die nächste Sitzung gilt eine Zinssenkung als sicher. So ist laut am Morgen veröffentlichten Daten in Deutschland und in Frankreich die Wirtschaft im vierten Quartal geschrumpft.

Die US-Notenbank hatte am Mittwoch ihre Zinsen wie erwartet unverändert gelassen. Eine baldige erneute Zinssenkung wurde nicht in Aussicht gestellt. Notenbankchef Jerome Powell weigerte sich zudem, Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu kritisieren./jsl/jkr/zb