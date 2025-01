Deutsche Wirtschaft schrumpft stärker als erwartet

Von Reuters befragte Analysten hatten lediglich einen Rückgang von 0,1 Prozent erwartet. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland bleibt damit weiter schwach. Bereits im dritten Quartal 2024 war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nur um 0,1 Prozent gewachsen. In den letzten zwei Jahren bewegten sich die Quartalswerte oft an der Nulllinie, eine technische Rezession konnte aber bislang verhindert werden.

Laut den neuen Daten schrumpfte die deutsche Wirtschaft 2023 um 0,3 Prozent und wird 2024 voraussichtlich um 0,2 Prozent weiter nachgeben. Für 2025 erwartet die Bundesregierung zwar eine Erholung, hat ihre ursprüngliche Wachstumsprognose jedoch deutlich nach unten korrigiert – von 1,1 Prozent auf nur noch 0,3 Prozent.