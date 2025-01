Trump mit scharfer Kritik an der US-Notenbank Fed, nachdem diese - anders als heute die EZB - die Zinsen nicht gesenkt hat. Interessant dabei ist, dass Trump die Fed für die Inflation kritisiert, aber nicht eine baldig Senkung der Zinsen fordert - was er bei seiner Rede in Davos eigentlich angekündigt hatte. Und Powell gestern mit einer geradezu grotesken Aussage über die Inflation: auf die Frage, warum man den Passus aus dem Statement gestrichen hat, dass die Inflation zurück geht, sagt er: damit das Statement nicht zu lange ausfällt! Diese hochmerkwürdige Aussage kaschierte das hawkishe Statement der Fed und bewahrte die Wall Street vor einem Abverkauf. Heute wird die EZB die Zinsen in eine Stagflation hinein senken..

Hinweise aus Video:

2. China: Immobilien-Krise treibt Anleger in Gold

Das Video "Trump-Bashing gegen die Fed, EZB senkt Zinsen in Stagflation!" sehen Sie hier..