Sanofi kündigt massive Aktienrückkäufe an

Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz des französischen Pharmakonzerns Sanofi um 8,6 Prozent auf gut 41 Milliarden Euro. Das operative Quartalsergebnis des Unternehmens, bereinigt um einmalige Sondereffekte, sank um 7,7 Prozent auf 2,08 Milliarden Euro, entsprach jedoch den durchschnittlichen Analystenschätzungen.

Sanofi gab am Donnerstag zudem bekannt, dass es in diesem Jahr eigene Aktien im Wert von 5 Milliarden Euro (5,21 Milliarden US-Dollar) zurückkaufen wird. Zudem könnte es in naher Zukunft verstärkt Übernahmen tätigen.