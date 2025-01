Kunden ändern Pläne wegen DeepSeek nicht

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Chef von ABB hält die an den Finanzmärkten kursierenden Ängste wegen der chinesischen KI-Lösung DeepSeek für übertrieben. "Wir haben unsere Kunden gefragt, ob sie ihre Investitionspläne deswegen ändern werden - und sie tun es nicht", sagte Morten Wierod am Donnerstag an einer Telefonkonferenz. Konkret war am Markt befürchtet worden, dass der geringere Strombedarf der neuen KI die Investitionsbereitschaft auch der ABB-Kunden dämpfen könnte.

Wierod sieht DeepSeek vielmehr als eine gute Sache. Denn das neue Produkt könne dazu führen, dass KI noch breiter angewandt werde.