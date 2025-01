Unternehmen sollen selbst Regeln abbauen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Luzern (ots) - Eine aktuelle Studie der Beratungsgesellschaft die kontur ausLuzern unter 2500 Erwerbstätigen in Deutschland zeigt: 93% der Beschäftigtensehen in der Bürokratie eine Belastung für Deutschland. Die Bürokratie greifdabei auch in hohem Maße auf Unternehmen über. So bezeichnen 61,4 % ihrUnternehmen als bürokratisch. Verantwortlich dafür sind für 68,5% hauptsächlichVorgaben von aussen wie Gesetze, aber auch bei 21,2 % eigene Regeln imUnternehmen. Dort lähmt Bürokratie die Produktivität und Entscheidungsfreudesowie Innovationskraft und Motivation. Management-Experte Dr. Bodo Antonic warntin diesem Zusammenhang davor, die Auslöser der Bürokratie im Unternehmen durch"Firmokratie" noch zu verstärken.Dass Bürokratie eine Belastung für Deutschland ist, sehen mehr als 93 % derBeschäftigten so. Zwei Drittel sehen sogar ein dramatisches Ausmaß. Diegrundsätzliche Einschätzung der Bürokratie als Belastung gilt dabei über alleAlters- und Berufsgruppen hinweg. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie desBeratungsunternehmens die kontur aus Luzern, für die im November 2500Erwerbstätige in Deutschland befragt wurden. Von den Befragten sind überdies61,4 % der Meinung, dass auch das eigene Unternehmen bürokratisch sei. Frauensehen dies mit 63,8 % sogar etwas häufiger als Männer mit 58,8 %. BeiBeschäftigten mit Kindern steigt dieser Wert sogar auf 71,3 %.Die Bürokratie in den Unternehmen wird nach Auffassung von mehr als zweiDritteln (68,5 %) der Befragten von äußeren Vorgaben wie beispielsweise Gesetzenbestimmt. Demgegenüber sehen 21,4 % die Ursachen der Bürokratie hauptsächlich ineigenen Regeln des Unternehmens. Für Management-Experte Dr. Bodo Antonic,Geschäftsführer des Beratungsunternehmens, liegt in der Bürokratie eineGefährdung des Standorts und der Überlebensfähigkeit von Unternehmen inDeutschland. "Bürokratie ist für viele Beschäftigten allgegenwärtig und selbstgar nicht zu vermeiden. Unternehmen sollten daher aktiv an der Vermeidung vonBürokratie arbeiten und zusätzliche 'Firmokratie' verhindern", so Dr. Antonic.Dazu gehören nach Ansicht des Managers eine kritische Überprüfung eigenerhausinterner Regeln sowie ein pragmatischer und effizienter Umgang mit externenVorgaben. "Bürokratie zu vermeiden, erfordert Mut und Entscheidungskraft,ausufernde Regeln muss man hingegen als Zeichen von Schwäche undOrientierungslosigkeit verstehen", so Dr. Antonic.Ein Blick auf die Zahlen bestätigt die Einschätzung von Dr. Antonic. So geben62,5 % der Beschäftigten als Hauptursache für die Bürokratie die im Unternehmenrechtliche Absicherung an, gefolgt von umständlichen Arbeitsprozessen (43,2 %).