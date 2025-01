Deutsche Bank glaubt trotz Gewinneinbruch an Renditeziel - Kursrutsch

Einfaches Einfügen von wallstreetONLINE Charts: So funktionierts.

Der Kurs einer Unicredit ist seit zwei Jahren diesem Bankenmikado entlaufen. Deutsche Bank erzählt sich selbst traditionell schön oder gar was von vital, im jetzt freundlichen Umfeld können brauchbare Zahlen auch nicht gänzlich vermieden werden.Kurse kommen nicht flott in die Lauflernschuhe, wie auch bei verfetten Kosten und engagierter Selbstbedienungsmentalität.Hier fehlt dem ganzen Laden was an Willen, Zielbildung und Umsetzungsstärke, eine Deutsche Bank hält sich per se für toll. Es ist global Aufbauzeit für Vermögen und Kurse, 40er Kurse waren längst hebbar und Deutsche Bank bremst sich was ab. Der guten Zeit konnten sie nicht folgen, in die Wiege gelegte Kursanstiege gibt es dann halt später und vermeidbar sind sie kaum.