Eurozone Arbeitslosenquote steigt leicht an Die Arbeitslosigkeit im Euroraum hat im Dezember etwas zugelegt. Die Arbeitslosenquote in den 20 Euro-Staaten stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten diese …