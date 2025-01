VX Fiber gewinnt mit Kelag-Connect neuen Kunden im Bereich Glasfaser-Internet

Klagenfurt. Wien. (ots) - Die Kelag, einer der führenden Energiedienstleister in

Österreich, setzt im Rahmen des Glasfaserbetriebs in Kärnten unter anderem auf

die Software des internationalen Technologieunternehmens VX Fiber. Die

innovative SaaS-Plattform (Software-as-a-Service), unterstützt den OAN-Betrieb

(Open Access Network) der Glasfaserinfrastruktur von Kelag-Connect.



Petra Rodiga-Laßnig, Leiterin des Bereichs Telekommunikation in der Kelag,

erklärt: "Mit Kelag-Connect bringen wir 100 % Glasfaser-Internet in die Kärntner

Haushalte und Betriebe. Gerade in den ländlichen Regionen ist der Zugang zu

schnellem und stabilem Internet eine Grundvoraussetzung für die digitale

Teilhabe der Bevölkerung und die Wettbewerbsfähigkeit eines Standorts. Mit VX

Fiber haben wir einen erfahrenen Partner gefunden, der unsere Vision teilt und

die technologischen Mittel liefert, um Kelag-Connect und ihre Kunden auf dem Weg

ins digitale Zeitalter zu unterstützen"







Netzwerke hoch verfügbar, hoch automatisiert, zukunftssicher und effizient zu

betreiben und gleichzeitig den Zugang zu ultraschnellem Internet für Haushalte

und Unternehmen in Kärnten zu verbessern. Die Plattform ist flexibel, skalierbar

und bietet Raum für die Entwicklung innovativer Dienstleistungen, die auf die

Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten werden können.



"Die Partnerschaft mit der Kelag ist für uns ein bedeutender Meilenstein. Sie

zeigt, wie Energieunternehmen und Technologieanbieter zusammenarbeiten können,

um Regionen nachhaltig und robust zu transformieren. Durch unsere Software

unterstützen wir die Kelag beim Ausbau und Betrieb der Glasfaserinfrastruktur,

die Kärnten als digitalen Vorreiter positioniert", erklärt Jan Backman, Chief

Sales and Business Development Officer bei VX Fiber Group.



Pressekontakt:



VX Fiber: Clemens Hochholdinger, mailto:clemens.hochholdinger@vxfiber.com ,

Tel:+ 43(670)181 06 39

Kelag: Tanja Schwab, mailto:tanja.schwab@kelag.at , +43(676)87802017







VX Fiber bringt seine weltweit erprobte SaaS-Technologie ein, die es ermöglicht,Netzwerke hoch verfügbar, hoch automatisiert, zukunftssicher und effizient zubetreiben und gleichzeitig den Zugang zu ultraschnellem Internet für Haushalteund Unternehmen in Kärnten zu verbessern. Die Plattform ist flexibel, skalierbarund bietet Raum für die Entwicklung innovativer Dienstleistungen, die auf dieBedürfnisse der Kunden zugeschnitten werden können."Die Partnerschaft mit der Kelag ist für uns ein bedeutender Meilenstein. Siezeigt, wie Energieunternehmen und Technologieanbieter zusammenarbeiten können,um Regionen nachhaltig und robust zu transformieren. Durch unsere Softwareunterstützen wir die Kelag beim Ausbau und Betrieb der Glasfaserinfrastruktur,die Kärnten als digitalen Vorreiter positioniert", erklärt Jan Backman, ChiefSales and Business Development Officer bei VX Fiber Group.Pressekontakt:VX Fiber: Clemens Hochholdinger, mailto:clemens.hochholdinger@vxfiber.com ,Tel:+ 43(670)181 06 39Kelag: Tanja Schwab, mailto:tanja.schwab@kelag.at , +43(676)87802017