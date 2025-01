Immobilien in deutschen Wintersportorten kosten bis zu 11,5 Millionen Euro

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse der Angebotspreise von Wohnimmobilien in47 deutschen Wintersportorten zeigt:- Bayerische Alpen am kostspieligsten: Schliersee (6.384 Euro pro Quadratmeter)und Garmisch-Partenkirchen (6.267 Euro) mit höchsten Durchschnittspreisen- Millionenpreise im Premiumsegment: Teuerstes Haus in Garmisch für 11,5Millionen Euro, kostspieligste Wohnung in Berchtesgaden für 2,3 Millionen Euro- Sparpotenzial abseits der Alpen: Quadratmeterpreise unter 1.500 Euro etwa imBayerischen Wald, im Harz und im ErzgebirgeEine eigene Ferienimmobilie in direkter Nähe zum Skilift - für viele ein Traum,der jedoch häufig mit hohen Kosten verbunden ist. In den beliebtenWintersportorten Deutschlands liegen die durchschnittlichen Quadratmeterpreisevon Wohnimmobilien mitunter bei über 6.000 Euro. Im Premiumsegment werden teilssogar Gesamtkaufpreise in zweistelliger Millionenhöhe abgerufen.Ferienimmobilien in den Bergen sind auch deshalb so beliebt, weil sie sich nichtnur für den Winterurlaub nutzen lassen: Ob Seebäder, Mountainbike-Parks oderSommerrodelbahnen - viele Wintersportorte haben ihr Freizeitangebot längst überSkipisten hinaus erweitert und sind ganzjährig beliebte Urlaubsorte. Dennochgibt es in Deutschland auch preiswerte Immobilien in den Bergen. Wer etwa imHarz, im Erzgebirge oder im Bayerischen Wald auf Immobiliensuche geht, kannhäufig mit Quadratmeterpreisen unter 1.500 Euro rechnen. Das zeigt eine Analysevon immowelt, in der die Angebotspreise von Wohnimmobilien in 47 deutschenWinterurlaubsorten, die in unmittelbarer Nähe eines Skigebiets liegen,untersucht wurden.Spitzenpreise in Schliersee und Garmisch-PartenkirchenDie höchsten Immobilienpreise zahlen Käufer in den Urlaubs- und Wintersportortenim Süden Bayerns: Von den 47 untersuchten Winterurlaubsorten befinden sich die26 hochpreisigsten allesamt in den Bayerischen Alpen. Am teuersten ist derImmobilienkauf im oberbayerischen Schliersee, wo Wohnimmobilien im Durchschnitt6.384 Euro pro Quadratmeter kosten. Für das hohe Preisniveau sorgt dieidyllische Lage des Ortes direkt am gleichnamigen See, eingebettet in einemalerische Berglandschaft.Preislich nur knapp hinter Schliersee befindet sich das am Fuße der Zugspitzegelegene Garmisch-Partenkirchen. Wer hier eine Immobilie erwerben will, muss mitdurchschnittlich 6.267 Euro für den Quadratmeter rechnen.Mehr als 6.000 Euro pro Quadratmeter zahlen Käufer auch im beliebtenWintersportort Oberstdorf im Allgäu (6.039 Euro).11,5 Millionen Euro für das teuerste HausNoch deutlich höher fallen die Preise im Luxussegment aus - exklusive Anwesen