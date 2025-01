DAL investiert in Sonnenpark Halenbeck-Rohlsdorf und liefert grünen Strom an Unternehmen und Sparkassen

Mainz (ots) -



- DAL ist erneut Co-Investor eines Solarparks in Deutschland

- Biodiversitäts-optimierte PV-Anlage schafft Synergien zwischen Klima- und

Naturschutz

- Langfristige Liefervereinbarungen schützten Abnehmer vor

Strompreisschwankungen

- Inbetriebnahme in 2026



Die DAL Deutsche Anlagen-Leasing (DAL) baut ihre Rolle als Independent Power

Producer (IPP) und Arrangeur von Grünstrom aus. Mit der 50-Prozent-Beteiligung

an der Solarkraftwerk Halenbeck-Rohlsdorf II GmbH tritt die DAL zum zweiten Mal

als Co-Investor und Sponsor eines Solarparks in Deutschland auf. Darüber hinaus

hat die DAL die Fremdfinanzierung des Solarparks strukturiert.

Finanzierungspartner sind die Sparkasse Oberhessen und Ostsächsische Sparkasse

Dresden mit der Deutsche Leasing Finance GmbH, einem Tochterunternehmen der

Deutsche Leasing Gruppe, als Konsortialführer.







langfristige Liefervereinbarung, ein sogenanntes Power Purchase Agreement (PPA),

an einen internationalen Konzern geliefert. Die vertraglich noch freien

Grünstrom-Kontingente sollen an Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe sowie

energieintensive Unternehmen vermarktet werden.



"Dieses Engagement unterstreicht die führende Marktstellung der DAL als

Kompetenzcenter Energie für Sparkassen und ihre strategische Ausrichtung auf

nachhaltige Investments", betont der für den Bereich Infrastruktur & Versorgung

verantwortliche DAL-Geschäftsführer Dr. Peer Günzel. "Mit Projekten wie dem

Sonnenpark Halenbeck bauen wir das Geschäft als Grünstrom-Arrangeur weiter aus,

bringen unsere Kompetenz als langjähriger Strukturierer von

PPA-Projektfinanzierungen ein und leisten so einen wichtigen Beitrag zur

privaten Finanzierung der Energiewende."



Karl-Heinz Remmers, Co-Gründer und Geschäftsführer der Solarkraftwerk

Halenbeck-Rohlsdorf GmbH, sagt: "Wir freuen uns sehr, bei diesem in mehrfacher

Hinsicht wegweisenden Projekt die DAL als Partner an unserer Seite zu haben.

Durch ihre langjährige Erfahrung mit Cashflow-basierten Finanzierungen verfügt

sie über das notwendige Know-how für das Realisieren von

Erneuerbare-Energien-Projekten, die sich über den direkten Stromverkauf

finanzieren und gänzlich ohne Fördermittel auskommen und durch bereits

planerisch vorbereitete Integration von Stromspeichern eine besonders hohe

Qualität des Stroms liefern. Dieser Ansatz wird für den weiteren Fortschritt der

Energiewende eine immer bedeutendere Rolle spielen." Denis Sherlizyn, Co-Gründer

und Geschäftsführer, ergänzt: "Der Sonnenpark Halenbeck-Rohlsdorf verfügt über Seite 2 ► Seite 1 von 2





Ein Großteil des in Halenbeck-Rohlsdorf erzeugten Grünstroms wird über einelangfristige Liefervereinbarung, ein sogenanntes Power Purchase Agreement (PPA),an einen internationalen Konzern geliefert. Die vertraglich noch freienGrünstrom-Kontingente sollen an Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe sowieenergieintensive Unternehmen vermarktet werden."Dieses Engagement unterstreicht die führende Marktstellung der DAL alsKompetenzcenter Energie für Sparkassen und ihre strategische Ausrichtung aufnachhaltige Investments", betont der für den Bereich Infrastruktur & Versorgungverantwortliche DAL-Geschäftsführer Dr. Peer Günzel. "Mit Projekten wie demSonnenpark Halenbeck bauen wir das Geschäft als Grünstrom-Arrangeur weiter aus,bringen unsere Kompetenz als langjähriger Strukturierer vonPPA-Projektfinanzierungen ein und leisten so einen wichtigen Beitrag zurprivaten Finanzierung der Energiewende."Karl-Heinz Remmers, Co-Gründer und Geschäftsführer der SolarkraftwerkHalenbeck-Rohlsdorf GmbH, sagt: "Wir freuen uns sehr, bei diesem in mehrfacherHinsicht wegweisenden Projekt die DAL als Partner an unserer Seite zu haben.Durch ihre langjährige Erfahrung mit Cashflow-basierten Finanzierungen verfügtsie über das notwendige Know-how für das Realisieren vonErneuerbare-Energien-Projekten, die sich über den direkten Stromverkauffinanzieren und gänzlich ohne Fördermittel auskommen und durch bereitsplanerisch vorbereitete Integration von Stromspeichern eine besonders hoheQualität des Stroms liefern. Dieser Ansatz wird für den weiteren Fortschritt derEnergiewende eine immer bedeutendere Rolle spielen." Denis Sherlizyn, Co-Gründerund Geschäftsführer, ergänzt: "Der Sonnenpark Halenbeck-Rohlsdorf verfügt über