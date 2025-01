ITM Power schraubt Cash-Prognose nach oben – Mega-Kurssprung!

Tipp aus der Redaktion Diese Aktie handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese Aktie handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Die Analysten von RBC bewerteten die Ergebnisse positiv. "Wir sehen dies als eine konstruktive Veröffentlichung, mit einer Verbesserung der Bargeldprognose für das Geschäftsjahr 2025 und soliden Entwicklungen auf operativer und kommerzieller Ebene."

Constantin Hesse, Analyst bei Jefferies, hat die Kaufempfehlung für die ITM-Power-Aktie nach den Zahlen beibehalten. Die finanzielle Entwicklung entspreche den Erwartungen und zeige eine deutliche Verbesserung der Cash-Prognose. Dies sei ein Zeichen für effizientes Kostenmanagement und eine kluge Steuerung des Betriebskapitals – entscheidende Faktoren in einer langsamer wachsenden Branche.

Zudem verzeichne ITM Power erhebliche operative Fortschritte. Die Erfolgsquote bei Werksabnahmen stieg demnach von 50 auf 98 Prozent in nur zwei Jahren. Auch die Vertriebspipeline sei so stark wie nie zuvor, insbesondere dank der hohen Nachfrage nach dem NEPTUNE V-System in Europa, so Hesse.

Ein nicht namentlich genanntes europäisches Energieunternehmen hat den Wasserstoff-Player vergangene Woche beauftragt, eine Standardkonfiguration für eine 10-Megawatt-Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff zu entwickeln. Der Kunde plant, dieses Design in mehreren Projekten in Großbritannien einzusetzen.

Das Unternehmen betont die Bedeutung dieses Schrittes im Kontext der britischen Wasserstoffstrategie. Großbritannien verfolgt ehrgeizige Pläne, bis 2030 eine Kapazität von 6 Gigawatt für grünen Wasserstoff zu erreichen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

