SoftBank plant Milliardeninvestment in OpenAI

Laut Financial Times sind die Gespräche noch nicht abgeschlossen, doch SoftBank-Gründer Masayoshi Son soll besonders hartnäckig um einen größeren Anteil an OpenAI kämpfen. Bereits im vergangenen Jahr hatte SoftBank 1,5 Milliarden Dollar in OpenAI investiert.

KI-Wettrüsten: SoftBank, OpenAI und Oracle bündeln Kräfte

Die Verhandlungen stehen im Zusammenhang mit dem ehrgeizigen Projekt "Stargate", einer gemeinsamen Initiative von SoftBank, OpenAI und Oracle. Ziel des Projekts ist es, die KI-Infrastruktur in den USA mit bis zu 500 Milliarden Dollar auszubauen und die technologische Vormachtstellung gegenüber China und anderen Wettbewerbern zu sichern.

Das Stargate-Projekt wurde kürzlich von Ex-Präsident Donald Trump im Weißen Haus vorgestellt. SoftBank soll dabei allein 15 Milliarden Dollar beisteuern. Damit könnte das Unternehmen nicht nur OpenAIs Finanzierungsbedarf decken, sondern auch die eigene Position als KI-Investor weiter ausbauen.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Microsoft bleibt Hauptpartner – doch SoftBank drängt nach vorn

Bisher war Microsoft der wichtigste Investor in OpenAI. Der Windows-Konzern hat seit 2019 bereits 13 Milliarden Dollar in das Unternehmen gesteckt und bietet die notwendige Cloud-Infrastruktur für OpenAIs KI-Modelle.

Doch OpenAI entwickelt sich zunehmend zu einer gewinnorientierten Firma. Ursprünglich als Non-Profit gegründet, wandelte sie sich in eine Public Benefit Corporation, um flexibler auf den enormen Kapitalbedarf im KI-Wettlauf reagieren zu können. Analysten schätzen, dass der Markt für generative KI in den kommenden zehn Jahren auf über eine Billion Dollar wachsen wird.

"Die riesigen Summen, die führende Tech-Firmen derzeit in KI investieren, zeigen, was nötig ist, um in diesem Sektor weiter vorn mitzuspielen", erklärte das OpenAI-Board in einem Blogbeitrag.

Chinesische Konkurrenz mischt den Markt auf

Während OpenAI und SoftBank um Milliarden-Deals ringen, sorgt eine chinesische Konkurrenzfirma für Aufsehen: DeepSeek, ein KI-Startup aus China, katapultierte sich mit seiner neuen App an die Spitze der Apple-App-Store-Charts.

DeepSeeks Modell R1 soll Berichten zufolge mit nur einem Bruchteil der Kosten trainiert worden sein, die US-Firmen für vergleichbare Entwicklungen aufwenden.

SoftBanks Milliardenwette auf die Zukunft

SoftBank ist bekannt für seine aggressiven Wetten auf zukunftsweisende Technologien. Nach verlustreichen Investments in Unternehmen wie WeWork oder Uber setzt Masayoshi Son nun alles auf künstliche Intelligenz.

Mit einem potenziellen Investment von bis zu 25 Milliarden Dollar könnte SoftBank nicht nur OpenAI dominieren, sondern auch die globale KI-Landschaft maßgeblich beeinflussen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





Zu günstig, um wahr zu sein? Fünf Value-Kracher für 2025 Jetzt Report kostenlos herunterladen!