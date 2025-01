Datenbank mit sensiblen DeepSeek-Daten stand offen im Netz

Falvon schrieb 28.01.25, 23:39

Ja hä, natürlich sind das Annahmen ich habe natürlich keine Glaskugel Zuhause und habe auch nie behauptet, dass ich WEIẞ was passiert.



Aber interessant, dass du auf der anderen Seite glaubst zu wissen, was Realität sein wird und was nicht. Warum machen sich denn weltweit diese idiotischen Geheimdienste die Mühe und spionieren ohne Ende, wenn sie einfach nur auf wallstreetonline den DudeOfWallstreet fragen müssten.



Was Realität sein wird oder nicht bzgl. Taiwan, kannst du doch genauso wenig wissen wie ich. Insofern ist es auch „nur“ deine Annahme, dass Xi Jinping blufft und seine Aussage (in der Quelle) nichts mit der Realität zutun hat.



Aber ich glaube, ich konnte dennoch eine gute Vorstellung davon bekommen, für wie realistisch du solch eine Invasion hältst. Ich würde die Frage einfach mal zurückstellen:

Was sind denn deine Quellen, die dich glauben lassen, dass Xi Jinping’s Aussagen „nichts mit der Realität zu tun“ haben?