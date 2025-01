IBM weckt Erwartungen mit Umsatzausblick - Aktie legt vorbörslich zu

ARMONK (dpa-AFX) - Der Computerkonzern IBM rechnet im laufenden Jahr mit einem höheren Wachstum als zuletzt. 2025 soll der Erlös unter anderem dank einer steigenden Nachfrage nach Produkten für den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) währungsbereinigt um mindestens fünf Prozent zulegen, wie das im US-Leitindex Dow Jones notierte Unternehmen am Vorabend nach Börsenschluss in Armonk mitteilte. Von Bloomberg befragte Analysten hatten ein Plus von lediglich knapp fünf Prozent erwartet. Die Aktie zog im vorbörslichen US-Handel deutlich an und könnte im Haupthandel ein Rekordhoch erreichen.

Schon nachbörslich am Vorabend hatte sich das Papier auf Rekordkurs begeben mit einem prozentual zweistelligen Plus. Am Donnerstag stand es vor dem Start im Vergleich mit dem Vortagesschluss 7,7 Prozent höher bei gut 246 Dollar. Das bisherige Rekordhoch liegt bei über 239 Dollar im Dezember.