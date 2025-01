Kosteneinsparungen in Milliardenhöhe möglich (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sopra Steria Group Aktie Die Sopra Steria Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 176,9 auf Tradegate (30. Januar 2025, 11:12 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sopra Steria Group Aktie um +1,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,42 %. Die Marktkapitalisierung von Sopra Steria Group bezifferte sich zuletzt auf 3,60 Mrd.. Sopra Steria Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7200 %.

Hamburg (ots) - Es kommt Bewegung in den Glasfasermarkt in Deutschland. DurchÜberkapazitäten bei den Baufirmen sinken die Preise pro Anschluss. Für denGesamtmarkt ergeben sich daraus Einsparmöglichkeiten in Höhe von rund 13Milliarden Euro Investitionskosten bis 2030, bezogen auf die von denNetzbetreibern angekündigten rund 25 Millionen noch zu bauenden Hausanschlüsse.Durch diese Entwicklung könnten Ausbau und Nutzung von Glasfaseranschlüssendeutlich Fahrt aufnehmen. Das ergibt eine Markteinschätzung der Management- undTechnologieberatung Sopra Steria.Einzelne Glasfaserunternehmen (englisch: FiberCos = Fiber Companies) können ihreKosten durch Neuverhandlungen ihrer Verträge mit den Generalunternehmern um 20bis 50 Prozent senken. Preissenkungen für einen Glasfaseranschluss - von derPlanung bis zur Kundeninstallation - auf deutlich unter 1.000 EuroInvestitionskosten sind möglich, so die Expertenschätzungen von Sopra Steria aufBasis von Projekterfahrungen. Darüber hinaus ermöglichen frei gewordeneKapazitäten bei den für den Leitungsbau zuständigen Generalunternehmern einenbeschleunigten Ausbau und eine höhere Anzahl paralleler Ausbauprojekte. All dasbringt mehr Tempo in die Glasfaserversorgung insgesamt."Für die Glasfaseranbieter ist diese Entwicklung äußerst attraktiv. Die Margenfür Glasfaseranschlüsse steigen, zudem amortisieren sich die Investitionendeutlich schneller", sagt Karl-Heinz Kohne(https://www.linkedin.com/in/karl-heinz-kohne-a80b978/) , Account Manager Fibreim Geschäftsbereich Telecommunications, Media & Technology bei Sopra Steria.Auslöser für die Wende im Markt sind eine geringere Nachfrage der großenTelekommunikationsanbieter und anderer FiberCos nach Baukapazitäten sowie derschwächelnde Wohnungsbau. Die Platzhirsche bremsen die Geschwindigkeit beiAusbauprojekten oder bestehen auf stark reduzierten Preisen, denn der Fokus derGlasfaserunternehmen beim Ausbau verändert sich. Es geht nicht mehr darum,Anschlüsse an möglichst vielen Gebäuden zu legen (Homes Passed). Stattdessensollen mehr Haushalte tatsächlich an die Glasfaserversorgung angeschlossenwerden (Homes Connected und Homes Activated).Zahlen des Bundesverbands Breitbandkommunikation e.V. (BREKO) unterstreichen dieDringlichkeit dieser Kursanpassung. So sind zwar inzwischen bundesweit 43Prozent der Haushalte, Unternehmen und Behörden als Homes Passed registriert,womit eine grundsätzliche Chance auf Glasfaser besteht. Mit einemGlasfaserhausanschluss ausgestattet (Homes Connected) sind allerdings nur rund23 Prozent. Noch düsterer sieht es bei einer Glasfaserverbindung aus, die direkt