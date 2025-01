Pharmakonzern Roche will 2025 auf Wachstumsspur bleiben

BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Roche hat im vergangenen Jahr mit einem Umsatz- und Gewinnanstieg die eigenen Ziele erfüllt. Damit lassen die Schweizer inzwischen auch die Spätfolgen von Covid hinter sich. Für 2025 stellen die Basler nun weiteres Wachstum in Aussicht. Der Konzern sieht sich hierfür gut gerüstet. Die Medikamentenpipeline sei prall gefüllt und besitze einige vielversprechende Kandidaten, verbreitete Konzernchef Thomas Schinecker am Donnerstag Zuversicht. Die Börse zeigte sich aber nicht ganz mit den Resultaten und dem Ausblick zufrieden. Die Aktie geriet am Donnerstag unter Druck.

Im frühen Handel ging es für das Papier in der Spitze um fast zwei Prozent nach unten, bevor sich die Verluste wieder deutlich relativierten. Am späten Vormittag pendelte der Kurs dann noch zwischen moderaten Ab- und Aufschlägen. Nach einer Talfahrt seit den letzten Quartalszahlen Ende Oktober hat sich die Aktie in diesem Jahr gut geschlagen: Seit dem Jahreswechsel ging es um zehn Prozent aufwärts.