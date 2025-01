Digitalisierung? Deutschland, packen Sie jetzt an! (VIDEO)

München (ots) - Wer kennt sie nicht: die diversen Studien zur deutschen

Wirtschaft und dem wachsenden Rückstand im internationalen Vergleich? Der Blick

schweift oft auf die USA und deren Tech-Giganten, die als Benchmark für

technologische Lösungen gelten. Digitale Transformation ist das Schlagwort der

Stunde - auf allen Ebenen: Technologie, Daten und insbesondere die Menschen.



In der digitalen Transformation liegt die Chance, aktuelle und zukünftige

Herausforderungen anzugehen. Geschäftsmodelle zu revolutionieren, Talente zu

gewinnen und zu halten, sowie sich als Unternehmen agiler und flexibler zu

positionieren, um im regionalen und globalen Wettbewerb nachhaltig zu bestehen.

Als modernes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen unterstützt Slalom

Unternehmen, insbesondere mittelständische, dabei, die Digitalisierung

anzugehen, angefangen bei der Entwicklung passgenauer und abgestimmter

Technologie-, Daten- und Mitarbeiterstrategien bis hin zur Umsetzung dieser.





Fundamente bauen mit moderner Technologie"Cloud? Das hört sich ja wolkig an." Diese Einstellung gegenüberCloud-Technologien ist weit verbreitet. Oft wird unterschätzt, dassCloud-Lösungen weit mehr sind als nur Datenspeicher. Sie bieten modulareServices, die effizient für individuelle Anwendungsfälle genutzt werden können -ideal auch für den Mittelstand und kleinere Unternehmen. Ein modularer Serviceist beispielsweise Künstliche Intelligenz, insbesondere generative KI. Seit 2022zeigt die generative KI die enorme Veränderungsgeschwindigkeit undDisruptionskraft der Technologie. Wer zum Beispiel (generative) KI imUnternehmen nutzen will, kann nicht einfach KI "einschalten". Für die meistenUnternehmen ist es aufgrund dieser modularen Services sehr sinnvoll, in dieCloud zu migrieren. Slalom unterstützt Unternehmen dabei, die passendeTechnologie-Strategie zu entwickeln, Unternehmen oder Teile des Unternehmens indie Cloud zu migrieren oder bestehende Cloud-Infrastrukturen zu modernisieren.Von Bauchgefühl zu datenbasierten GeschäftsentscheidungenDas Bauchgefühl war und ist ein guter Indikator für Entscheidungen in vertrautenSituationen, die Unternehmen schon öfter durchlaufen sind. Doch die letztenJahre haben gezeigt, dass Veränderungen plötzlich und in deutlich kürzerenAbständen auftreten und eben auch bleiben. Eine solide Datenbasis schafftTransparenz und quantifiziert das Bauchgefühl. Durch die Zusammenführung vonDatensilos zu konsolidierten Datenplattformen wird die Grundlage gelegt, um den"Datenschatz" zu heben. Die Analogie von Daten als Gold oder Öl hat ausgedient.