von angemieteten Anlagen zum internationalen Schlüsselmarkt (FOTO)

> Die aktuelle Modellpalette beinhaltet drei moderne, in Indien für Indienentwickelte Modelle wie das jüngst präsentierte Kompakt-SUV Kylaq> Der strategisch wichtige Skoda Kylaq wird zum angepeilten Absatzziel der Markevon jährlich 100.000 Fahrzeugen bis 2026 beitragen> Skoda plant die CO2-Neutralität seiner indischen Werke bis 2030 und übernimmteine aktive Rolle in der Infrastrukturentwicklung in den Regionen rund um seineStandorteVor 25 Jahren stieg Skoda Auto in den hochdynamischen indischen Markt ein: ImJanuar 2000 legte der tschechische Automobilhersteller den Grundstein für seinWerk in Chhatrapati Sambhajinagar (bis 2022: Aurangabad) und zeigte damit alserste Marke des Volkswagen Konzerns Präsenz auf diesem Markt. Als erstes lokalesModell fertigte Skoda den Octavia. Bis heute hat sich Indien zu einem derSchlüsselmärkte für die Internationalisierungspläne von Skoda entwickelt. Alssolcher trägt er dazu bei, das Absatzpotenzial der Marke in der ASEAN-Region,dem Mittleren Osten sowie Australien und Neuseeland effektiv zu nutzen. ImAuftrag der Volkswagen Gruppe leitet Skoda Auto seit 2018 federführend diegemeinsamen Aktivitäten in der Region. Bis heute hat die Marke drei Modelle inIndien für Indien auf Basis der für die Region entwickelte MQB A0-IN-Plattformentwickelt und gebaut: den Kushaq, den Slavia, und das jüngst vorgestellteKompakt-SUV Kylaq, das die Modellpalette in das populäre Segment der Fahrzeugemit weniger als vier Meter Außenlänge erweitert.Klaus Zellmer, Skoda Auto Vorstandsvorsitzender: "Wir haben unsere 25-jährigeErfahrung in Indien genutzt, um diesen boomenden Markt zu einem Eckpfeilerunserer internationalen Wachstumsstrategie zu machen. Mit großem Talentpool,wachsender Kundennachfrage und dem Zugang zu anderen Märkten entwickelt sichIndien zum zweiten Standbein außerhalb Europas und hilft dabei, Umsatzpotenzialin der ASEAN-Region, dem Mittleren Osten und Indo-Pazifik zu nutzen. Skoda istin Indien eine namhafte Marke, seit wir 2001 mit dem Octavia in den Markteingestiegen sind. Heute produzieren wir in zwei Werken. Wir haben drei komplettneue, spezifisch für den indischen Markt ausgerichtete Modelle eingeführt unddabei einen Lokalisierungsgrad von 95 Prozent erreicht: den Skoda Kushaq, denSlavia und kürzlich das Kompakt-SUV Kylaq. Sie ergänzen das Angebot nebenOctavia und Superb, die wir über ein wachsendes Händlernetzwerk anbieten. In den