Euwax Trends

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Micron Technology (WKN UM5MKH) Der DRAM-Hersteller Micron Technology konnte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 seinen Umsatz um 84,3 % auf 8,709 Milliarden US-Dollar steigern. Das operative Ergebnis stieg im gleichen Zeitraum auf 2,174 Milliarden US-Dollar. Trotz des Anteilswachstums im Rechenzentrumsgeschäft auf über 50 % des Gesamtumsatzes, erwartet Micron kurzfristig eine Schwäche in verbraucherorientierten Märkten. Analysten von Morgan Stanley setzen ihre Einschätzung zu Micron daraufhin auf equal weight herab. Nach dem DeepSeek-Schock zu Wochenbeginn fiel die Aktie um rund 15 % und notiert aktuell bei 89,01 US-Dollar. An der Euwax ist heute ein Discount-Call-Optionsschein auf Micron Technology gefragt. 2. Discount-Call-Optionsschein auf Siemens (WKN UP873V) Die Siemens-Aktie stand diese Woche unter dem Einfluss der Tochter Siemens Energy. Diese war zu Wochenbeginn vom DeepSeek-Gewitter betroffen, da das neue KI-Modell energieeffizienter arbeiten soll. Starke Quartalszahlen des Energie-Konzerns drehten allerdings schnell die Stimmung ins positive. Nun warten Anleger auf die Zahlen von Siemens. Analysten erwarten für das kommende Quartal einen Gewinn je Aktie von durchschnittlich 3,23 Euro, leicht mehr als die 3,03 Euro im Vorjahr. Für den Umsatz hingegen wird eine leichte Schwächung um 1,78 % auf 18,08 Milliarden Euro prognostiziert. Die Siemens-Aktie klettert heute um 1,3 % auf 205,75 Euro. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Siemens ist an der Euwax gefragt. 3. Knock-out-Call auf Nestlé (WKN MJ5NPW)

Nestlé plant in den nächsten drei Jahren eine Investition von 1 Milliarde US-Dollar zur Produktionssteigerung in Mexiko. Dies verkündeten die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum und Nestlé-Verantwortliche auf sozialen Plattformen. Ziel ist es, Mexikos Produktion zu stärken und die Abhängigkeit von chinesischen Importen zu verringern. Drohungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump, ab dem 1. Februar Zölle von 25 % auf mexikanische Exporte zu erheben, trüben jedoch die Aussichten. Die Aktie von Nestlé legt diese Woche um etwa 5 % auf 78,52 CHF zu. Knock-out-Anleger handeln rege einen Call auf Nestlé.

Euwax Sentiment



Vor der heutigen EZB-Sitzung setzt der DAX seinen Rekordlauf unvermindert fort und erreicht mit 20.715 Punkten erneut einen neuen Rekordstand. Marktbeobachter erwarten von den Euro-Währungshütern eine Zinssenkung um 0,25 %. Ihre US-Kollegen beließen ihre Leitzinsen gestern Abend dagegen unverändert. Das Stimmungsbarometer Euwax Sentiment zeigt aktuell -21 Punkte an.

