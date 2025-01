Intel: Q4-Ergebnis besser als erwartet – Aktie steigt nachbörslich

Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq legte die Aktie dennoch um fünf Prozent auf 20,74 US-Dollar zu (Stand: 31.01, 02:00 Uhr MEZ).

Intel hat im vierten Quartal einen Umsatz von 14,26 Milliarden US-Dollar erzielt und damit die Erwartungen der Analysten von 13,81 Milliarden US-Dollar übertroffen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie betrug 13 Cent (erwartet: 12 Cent). Trotz des positiven Ergebnisses verzeichnete das Unternehmen das dritte Quartal in Folge einen Umsatzrückgang von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Schwacher Ausblick dämpft Erwartungen

Intel erwartet für das laufende erste Quartal einen Umsatz zwischen 11,7 und 12,7 Milliarden US-Dollar und liegt damit deutlich unter der Konsensschätzung von 12,87 Milliarden US-Dollar. Als Hauptgründe für den verhaltenen Ausblick nannte das Unternehmen saisonale Faktoren, wirtschaftliche Unsicherheiten und den Wettbewerb.

"Unser Ausblick für das erste Quartal spiegelt saisonale Schwäche wider, die durch makroökonomische Unsicherheiten, den weiteren Abbau von Lagerbeständen und die Wettbewerbsdynamik verstärkt wird", erklärte Intel-Finanzchef Dave Zinsner.

Chip-Segmente mit gemischten Ergebnissen

Die PC-Chip-Sparte (Client Computing Group) erzielte einen Umsatz von 8,02 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr, aber besser als erwartet. Die Sparte für Rechenzentren und künstliche Intelligenz erzielte einen Umsatz von 3,39 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 3 Prozent entspricht. Die Netzwerksparte konnte dagegen um 10 Prozent auf 1,62 Milliarden US-Dollar zulegen.

Strategische Neuorientierung und Investitionen

Intel konzentriert sich nun auf die Entwicklung von Jaguar Shores als zentrale KI-Serverlösung und stoppt die kommerzielle Vermarktung des geplanten KI-Prozessors Falcon Shores. Zudem plant das Unternehmen, bis 2024 neue Laptop-Chips unter dem Codenamen Panther Lake auf den Markt zu bringen.

Darüber hinaus hat sich Intel staatliche Subventionen in Höhe von 7,86 Milliarden US-Dollar gesichert, um die Chipproduktion in vier US-Bundesstaaten zu unterstützen. Die Massenproduktion der neuen 18A-Prozesstechnologie soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 beginnen.

Möglicher Teilverkauf von Altera in Sicht

Intel erwägt einen Teilverkauf seiner Altera-Sparte, die programmierbare Chips anbietet. CFO Zinsner kündigte an, dass das Unternehmen bereits weit fortgeschritten sei und bis zur nächsten Quartalsbilanz Neuigkeiten zu erwarten seien.

Auch ein Börsengang von Altera sei im Gespräch, berichtet das Handelsblatt.

Trotz des schwierigen Umfelds bleibt Intel optimistisch, mittelfristig Marktanteile zurückzugewinnen. Die Investoren bleiben jedoch vorsichtig, da die Wachstumschancen stark von der Entwicklung der KI- und Rechenzentrumsindustrie abhängen.

Führungswechsel bei Intel

Nach dem Ausscheiden von CEO Pat Gelsinger haben Finanzchef David Zinsner und Intel Products CEO Michelle Johnston Holthaus interimistisch die Führung übernommen. Johnston Holthaus betonte, dass das Unternehmen strategische Maßnahmen ergreife, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und den Unternehmenswert zu steigern.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

