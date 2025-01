Weitere Ergebnisse aus den Definitionsbohrungen im Goldprojekt AurMac im Yukon veröffentlicht

Cranbrook, B.C., 30. Januar 2025 / IRW-Press / Eagle Royalties Ltd. („ER.CN“: CSE oder „Eagle Royalties“) hat vor kurzem von vielversprechenden Bohrlochdurchschneidungen, u.a. mit sichtbaren Goldeinschlüssen, erfahren, die Banyan Gold Corp. im Projekt AurMac im zentralen Yukon absolviert hat (siehe BYN-Pressemeldung vom 16. Januar unter diesem Link). Eagle Royalties ist über Royalties, die zwischen 0,5 % und 2,0 % variieren, an bestimmten Claims beteiligt, die zum Projekt AurMac gehören. Weitere Informationen zur Royalty-Beteiligung am Projekt AurMac finden Sie unter folgendem Link.