Die USPA und U.S. Polo Assn. feiern ihr 135. Jubiläum mit weltweiten Sport- und Modeveranstaltungen sowie der Markteinführung von „Born to Play“

WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 30. Januar 2025 / U.S. Polo Assn. , die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Poloclubs und Polospielern in Nordamerika, ist außerordentlich erfreut, die Feiern zu seinem 135. Jubiläum anzukündigen, eines Meilensteins zum Gedenken an die führende Rolle, welche sie seit mehr als 100 Jahren im Polosport einnimmt.

Dieses historische Jahr ist geprägt durch eine Reihe von weltweiten Veranstaltungen und eine globale Markenkampagne der Marke U.S. Polo Assn. und wird für Sportfans und Konsumenten weltweit unvergessliche Erlebnisse mit sich bringen. U.S. Polo Assn. wird die Jubiläumskampagne mit Aktionen in wichtigen Märkten wie Nordamerika, Europa, Asien, dem Nahen Osten und Lateinamerika anführen. Die Konsumenten können sich auf exklusive In-Store-Veranstaltungen, digitale Erlebnisse und Kooperationen mit Influencern und Sportlern freuen, die alle die Tradition und Zukunft des Sports feiern werden.

Als eine der ältesten Sportorganisationen der Vereinigten Staaten ist die USPA seit langem ein Eckpfeiler der weltweiten Polo-Community. Die von der Marke U.S. Polo Assn. angeführte Kampagne verbindet die Tradition des Sports mit einer modernen, lebendigen Note, die seine weltweite Anziehungskraft feiert.

„Als die offizielle Marke der USPA würdigt die Kampagne von U.S. Polo Assn. zum 135. Jubiläum einen wichtigen Meilenstein für den Polosport und eint unsere globalen Lizenznehmer mit einem gemeinsamen Ziel und einer einheitlichen Markenbotschaft“, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die Marke U.S. Polo Assn. managt und beaufsichtigt. „Wir laden die Konsumenten und Sportfans weltweit ein, an der reichen Tradition des Polosports teilzuhaben und die Geschichte der größten Verschmelzung von Sport und Mode mit uns zu feiern.“

Born to Play: Eine Würdigung von Tradition, Sport und Leben

Vor dem Hintergrund des reichen Erbes des Polosports steht bei der Feier der USPA zum 135. Jubiläum der Slogan „Born to Play“ im Zentrum. Dieser Slogan steht für das Adrenalin und die Athletik von Polo, sowohl auf dem Feld wie auch abseits vom Feld, und ist eine Einladung an die Sportfans und Konsumenten weltweit, an diesem traditionsreichen Erbe teilzuhaben. Von den Spielern und Pferden hin zu Wettkampf und Kultur – Polo erweckt etwas tief in uns allen und zeigt einen Sport, der ebenso lebendig und spannend wie zeitlos ist. Der Slogan „Born to Play“, der auch mit der Legacy-Kampagne der Marke verbunden ist und professionelle Polospieler und Markenbotschafter wie auch deren Familien einbezieht, steht auch über das Jahr 2025 hinaus auf verschiedenen digitalen und In-Store-Plattformen für U.S. Polo Assn.

Logo des 135. Jubiläums

Das individuell gestaltete Logo zum 135. Jubiläum repräsentiert die reichhaltige Geschichte und den unverwechselbaren Charakter des Polosports durch eine Verschmelzung von Tradition und modernem Stil. Das Logo, das seine Inspiration aus den dynamischen Bewegungen des Spiels bezieht, verkörpert das seltene und kraftvolle Bild von „eingehakten“ Poloschlägern – ein Defensivspiel mit Kultcharakter, das ein Kennzeichen für die Intensität und die Fertigkeiten des Sports ist. Dieses Detail dient als Emblem der Strategie, Präzision und Geschichte, die den Polosport prägen und das Logo in seinem Kern verbinden.

Die Farbpalette von Rot, Weiß und Blau, die für die Kultmarke U.S. Polo Assn. steht, ist auch für das Logo des 135. Jubiläums von zentraler Bedeutung; sie bekräftigt die amerikanischen Wurzeln der Marke und symbolisiert gleichzeitig ihre weltweite Präsenz. Diese Farben stehen nicht nur für den Patriotismus und Geist der Vereinigten Staaten, sondern dienen auch als universelles Emblem für Exzellenz und Integrität im Polosport. Als visuelle Repräsentation von 135 Jahren Tradition nimmt das Logo im gesamten Jahr 2025 einen prominenten Platz bei allen Aktionen von U.S. Polo Assn. auf den digitalen Plattformen und in den Einzelhandelsgeschäften ein und schafft eine verbindende und nachhaltige Botschaft, die bei Konsumenten und Fans gleichermaßen Anklang findet.

Produkt zum 135. Jubiläum in limitierter Auflage

Zum 135. Jubiläum führt U.S. Polo Assn. eine Kollektion in limitierter Auflage ein, die das reichhaltige Erbe von Polo und die Tradition des Sports voller Stolz würdigt. Die Kollektion wartet mit den klassisch-charakteristischen Farben Rot, Weiß und Blau der Marke auf, die mit der exklusiven grafischen Gestaltung zum 135. Jubiläum – feierliche Gold- und Silberakzente – und raffinierten Design- und Fertigungsdetails aufgewertet werden.

Die Kollektion konzentriert sich auf ikonische Kernmodelle wie etwa das zeitlose Polohemd, integriert aber auch markante Branding-Elemente des 135. Jubiläums und edle Details. Diese Kollektion wartet sowohl mit Bekleidung als auch Accessoires auf und bietet den Kunden ein umfassendes Erlebnis anlässlich des 135. Jubiläums. Jedes Stück bietet ein limitiertes Hängeetikett, das zur Würdigung dieses Meilensteins designt wurde und die weltweiten Feierlichkeiten über das gesamte Jahr unterstreicht. Durch diese Kollektion ehrt U.S. Polo Assn. seine illustre Geschichte und teilt seine Leidenschaft für den Sport und die Marke mit den Kunden rund um den Globus.

Die Welttour: Ein Jahr voller Feierlichkeiten

Feiern Sie mit uns dieses globale Fest! Weitere Neuigkeiten und Details zu den Events erhalten Sie unter uspoloassnglobal.com oder folgen Sie uns auf Social Media unter @USPoloAssn und @GlobalPolo. Egal, ob Sie ein langjähriger Polobegeisterter sind, den Sport erst kennenlernen oder ganz einfach die Marke U.S. Polo Assn. lieben – wir laden Sie ein, mit uns 135 Jahre Exzellenz im Polo zu feiern!

Die ganzjährigen Feierlichkeiten umfassen:

Große Turniere und Schaukämpfe: Spektakuläre Polospiele an ikonischen Veranstaltungsorten, unter anderem High-Goal-Polo- und Meisterschaftsturniere am Kultort USPA National Polo Center (NPC) im Palm Beach County, Florida, der erstklassigen Polo-Destination, und ein Freundschaftsspiel in den Jaipur Polo Grounds in Delhi, Indien.

Weltweite In-Store-Feiern und Partys: Von Mumbai bis Miami, von Istanbul bis Delhi, von Florenz bis London und in anderen großen Städten rund um die Welt finden Feierlichkeiten für Sportfans und Markenkonsumenten statt.

Exklusive Mode-Einführungen: Die Marke U.S. Polo Assn. wird ihre Jubiläumskollektion in limitierter Auflage präsentieren, die zeitlosen Stil mit modernem Design verbindet und von der Tradition des Sports inspiriert ist. Mit Elementen wie dem Logo des 135. Jubiläums und einzigartigen Styles können Sie mit dieser zeitlosen Kollektion Ihren Pologeist zum Ausdruck bringen. Die eigens für das 135. Jubiläum entworfene Bekleidung ist im März auch im USPA Shop vor Ort und online erhältlich.

Events zur Einbeziehung der Community und Fan-Aktionen: Meet-and-Greets mit Spielern und familienfreundliche Aktivitäten, die Fans aller Altersstufen ansprechen sollen. Die Fans haben die Möglichkeit, über verschiedene Vor-Ort-Aktionen an der Feier teilzunehmen, etwa durch Foto-Momente mit einem Instagram-Rahmen der Marke oder vor dem lebensgroßen Hintergrund zum 135. Jubiläum sowie mit einem exklusiven Jubiläumswein und dem Magazin Field X Fashion – beide werden in der MVP Lounge im USPA National Polo Center als Präsent verteilt.

Medienpartnerschaften: Die Meisterschafts-Endrunden und speziellen Episoden der preisgekrönten Show Breakaway, die von Global Polo Entertainment (GPE) produziert wird, werden auf den Plattformen ESPN und Star Sports ausgestrahlt und erreichen dadurch Millionen von Haushalte, sodass die Spannung von Polo einen weltweiten Publikum nahegebracht wird. U.S. Polo Assn. wird die Jubiläumsgeschichte auch durch Ausstrahlungen des Spiels Gauntlet of Polo feiern, einschließlich der renommiertesten U.S. Open Polo Championships, die auf ESPN News und ESPN2 sowie dem markeneigenen Sport-Medienangebot Global Polo übertragen werden.

Eine Ehrung von 135 Jahren Exzellenz

Polo, zuerst im Jahr 1876 in den USA gespielt, wird liebevoll als „Sport der Könige“ bezeichnet. Inspiriert von Spielen in England, führte die Beliebtheit des Sports zur Gründung der USPA im Jahr 1890, um Regeln und Vorschriften einzuführen. Heute steht die USPA weiter hinter ihrer Zielsetzung, den Polo zu fördern, die Spieler zu unterstützen und das Wohlergehen der Pferde zu gewährleisten; gleichzeitig feiert sie das Erbe des Polo mit einer modernen, globalen Perspektive.

„Dieses 135. Jubiläum der USPA ist nicht einfach nur eine Feier unserer Geschichte; es geht um den Aufbau der Zukunft“, erklärte Stewart Armstrong, Chairman der USPA. „Wir freuen uns sehr darauf, durch diese einzigartigen Erlebnisse mit unseren weltweiten Sport- und Markenfans in Verbindung zu treten und gleichzeitig hier im Palm Beach County im USPA National Polo Center und rund um den Globus das ganze Jahr über die Authentizität und Lebendigkeit des Polosports zur Schau zu stellen.“

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), dem 1890 gegründeten größten Verband von Poloclubs und Polospielern in Nordamerika. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.100 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden von weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten und Star Sports in Indien werden jetzt mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der global führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, NBA und MLB. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales und digitales Wachstum anerkannt. Aufgrund seines enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige beachtenswerte Medienquellen rund um den Globus zu nennen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte uspoloassnglobal.com und uspashop.com und folgen Sie uns auf @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft des USPA und managt die globale, mehrere Milliarden Dollar schwere Marke U.S. Polo Assn. Über seine Tochtergesellschaft Global Polo Entertainment (GPE) managt USPA Global auch Global Polo TV, welches Sport- und Lifestyle-Content bietet. Für weiteren Sport-Content besuchen Sie bitte globalpolo.com.

