Warren-Buffett-Fokus: 2 aufstrebende Value-Fonds mit Potenzial

Neue Fonds sind ähnlich wie junge Unternehmen einerseits schwierig einschätzbar, bieten andererseits aber auch große Investmentchancen. Der Vorteil: Sie sind meist noch nicht sehr bekannt, sodass die Fondsmanager mit weniger Anlagekapital eine höhere Performance erzielen können. Kleineren Unternehmen steht hingegen ein großes Wachstumspotenzial offen, weshalb entsprechende Aktien im Durchschnitt am stärksten steigen.

GANÉ: Seit 2007 erfolgreich am Markt

Dr. Uwe Rathausky und J. Hendrik Muhle kennen sich bereits seit einem Praktikum bei Dr. Jens Erhardt im Jahr 2000 und entschlossen sich 2007 für die Selbstständigkeit. Seitdem erzielten sie mit dem ACATIS GANÉ Value Fonds (heute ACATIS Value Event Fonds) große Erfolge, der bis 2023 ein Fondsvolumen von mehr als sieben Milliarden Euro erreichte.

2022 und 2023 legten die langjährig erfolgreichen Investoren mit dem GANÉ Global Equity Fund und dem GANÉ Value Event Fund zwei neue Fonds auf, die aufgrund des geringeren Fondsvolumens und der Erfolgsstrategie gute Voraussetzungen für eine erneut sehr positive Entwicklung besitzen.

Die GANÉ-Investmentphilosophie orientiert sich eng an Warren Buffetts Strategie, die beide Investoren zum Vorbild haben. Dr. Uwe Rathausky und J. Hendrik Muhle suchen vorrangig nach Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen (Burggraben), die sich in der Geschäftsentwicklung widerspiegeln. Qualität und Bewertung bilden somit zwei zentrale Aspekte bei der Auswahl der Einzeltitel, die sie in den folgenden Fonds halten:

1. GANÉ Global Equity Fund

Der GANÉ Global Equity Fund ist ein reiner Aktienfonds, der nur Wertpapiere von Unternehmen enthält, die über eine hohe Geschäftsqualität, ein gutes Management, hohe Gewinnmargen, attraktive Kapitalrenditen, planbare freie Cashflows und eine angemessene Bewertung verfügen.

Das Fondsmanagement setzt mit etwa 27 Aktien (Stand: 31.07.2024) zudem auf ein konzentriertes Portfolio und einen langfristigen Anlagehorizont.

Der GANÉ Global Equity Fund ist in einer thesaurierenden und ausschüttenden Variante erhältlich und verwaltet bisher 323,34 Millionen Euro (29.01.2025). Bei einer geringen Mindestanlage von 250 Euro und der Möglichkeit, die Anteile über die Börse zu handeln, steht er für fast jeden interessierten Anleger offen.

Der Aktienfonds ist derzeit voll investiert und hält beispielsweise Aktien wie Belimo Holding, Berkshire Hathaway und Paycom Software.

Quelle: Ariva.de

2. GANÉ Value Event Fund

Für Anleger, die breiter gestreut und nicht nur auf Aktien, sondern auch auf Unternehmens- und Staatsanleihen setzen möchten, hat GANÉ im Dezember 2023 den GANÉ Value Event Fund aufgelegt. Die Diversifizierung bewirkt eine insgesamt kontinuierlichere Kapitalentwicklung, führt aber gegenüber dem reinen Aktienfonds GANÉ Global Equity Fund langfristig wahrscheinlich auch zu einer geringeren Rendite.

Derzeit hält der GANÉ Value Event Fund 66,67 Prozent Aktien, 27,45 Prozent Anleihen und 6,65 Prozent Bankguthaben (30.01.2025).

Das Anleihenportfolio notiert zu einer Rendite von 4,06 Prozent, während die Restlaufzeiten hauptsächlich bis zu drei Jahre betragen. Zu den Top-Positionen gehören aktuell Grenke-, Zalando- und US-Rentenpapiere.

Der GANÉ Value Event Fund ist ebenfalls in einer ausschüttenden und thesaurierenden Variante erhältlich und bei Bedarf wie eine Aktie über die Börse handelbar. Auch hier fällt die Mindestanlagesumme mit 250 Euro gering aus. Zudem besteht wie beim GANÉ Global Equity Fund die Möglichkeit zur Auflage eines Sparplanes.

Aufgrund der hohen Beliebtheit hat der Mischfonds bisher bereits 965,12 Millionen Euro eingesammelt (30.01.2025).

Quelle: Ariva.de

Fazit GANÉ Fonds

Wer ähnlich wie Warren Buffett in Qualitätswerte mit angemessener Bewertung investieren möchte, könnte einen genaueren Blick auf den reinen Aktien- und den Mischfonds der GANÉ werfen.

Aufgrund der geringen Beteiligungsschwellen stehen sie für fast jeden Anleger offen. Bei einem Kauf über die Börse können sie zudem den Ausgabeaufschlag sparen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte





