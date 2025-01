Tagesverlierer: Caterpillar rutscht nach schwachen Zahlen weg!

Am Donnerstag steht die Aktie aber vor erheblichen Verlusten. Da Caterpillar mit einem Anteil von 5,4 Prozent ein Indexschwergewicht im Dow Jones ist, belasten die Zahlen auch die Performance des US-Leitindex, der nach dem Fed-Leitzinsentscheid dadurch ebenfalls vor Abgaben stehen könnte.

Die Rallye bei Rohstoffpreisen hat in den vergangenen Jahren für eine hohe Nachfrage nach Großgeräten wie Muldenkipper, Baumaschinen und anderem schweren Gerät gesorgt. Das hat bei Hersteller Caterpillar zu guten Geschäften und einem stark gestiegenen Aktienkurs geführt. Um 190 Prozent ging es in den vergangenen fünf Jahren bergauf.

Umsatzrückgang größer als erwartet

Ursache für den Kursrückgang sind enttäuschend ausgefallene Quartalszahlen. Gegenüber dem Vorjahresquartal gingen die Erlöse um 5,3 Prozent auf 16,2 Milliarden US-Dollar zurück. Rückläufige Geschäfte sind aufgrund der global schwachen Baukonjunktur zwar erwartet worden, doch Analysten hatten auf ein um 330 Millionen US-Dollar höheres Umsatzergebnis getippt.

Auch die Ertragslage hat sich verschlechtert. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag mit 5,14 US-Dollar zwar um 11 Cent über den Erwartungen der Experten, damit aber um 9 Cent niedriger als noch vor einem Jahr. Insgesamt erzielte Caterpillar einen auf die Anteilseigener entfallenden Gewinn in Höhe von 2,79 Milliarden US-Dollar.

Schwächere Geschäfte in allen Bereichen

Zum Umsatzrückgang haben alle drei Segmente des Unternehmens beigetragen. Bei den Baumaschinen sanken die Erlöse im Vorjahresvergleich um 7,9 Prozent auf rund 6,0 Milliarden US-Dollar. Bei Bergbau- und Forstmaschinen fiel der Rückgang mit -8,6 Prozent sogar noch höher aus. Dafür blieben die Erlöse im Energie- und Transportbereich mit einer Veränderung um -0,3 Prozent nahezu unverändert.

Angesichts der schwachen Wirtschaftslage in Europa ist es überraschend, dass Caterpillar hier mit -1,6 Prozent den geringsten Rückgang seiner Erlöse verzeichnete. Mit Einbußen von 6,5 und 6,9 Prozent entwickelte sich das Geschäft vor allem in Nord- sowie in Südamerika schlecht.

Sinkende Erlöse auch in diesem Jahr erwartet

Mit Blick auf das gesamte abgelaufene Geschäftsjahr fielen die Erlöse zwar von 67,1 auf 64,8 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie konnte aber noch einmal von 21,21 auf 21,90 US-Dollar gesteigert werden. Hierbei spielten die milliardenschweren Aktienrückkäufe des Unternehmens eine entscheidende Rolle.

Für 2025 wird laut der Unternehmenspräsentation erneut mit einem "geringfügigen" Umsatzrückgang gerechnet. Dieser Trend soll sich bereits im laufenden Quartal zeigen und zu einem Ergebnis unter dem des Vorjahres führen. Auch die Marge soll im ersten Quartal rückläufig sein. Caterpillar bekräftigte aber, dass der operative Gewinn für das Gesamtjahr "in der oberen Hälfte" der langfristigen Prognose liegen soll – das könnte angesichts des höheren Auftragsbestands klappen.

Aktie rutscht weg, sorgt für rotes Vorzeichen im Dow Jones

Mit Blick auf die Kursreaktion dominiert die Enttäuschung über den stärker ausgefallenen Umsatzrückgang als erwartet wurde. Schon in der US-Vorbörse ist es zu Verlusten von zwischenzeitlich mehr als 5 Prozent gekommen. Hält dieser Trend am Donnerstag an, gibt die Aktie den größten Teil ihrer seit dem Jahreswechsel angefallenen Gewinne ab.

Der Kurseinbruch könnte charttechnische Konsequenz haben, denn es droht das Aufgaben der 50-Tage-Linie, die bei 382,44 US-Dollar verläuft. Bis zur 200-Tage-Linie bei knapp 360 US-Dollar ist jedoch noch etwas Platz. Erst darunter könnte es für Caterpillar ungemütlich werden und zu einer nachhaltigen Trendwende kommen.

Fazit: Bewertung fair, aber Abwärtsrisiken

Gegen eine solche spricht die Bewertung der Aktie. Die nämlich ist trotz der rückläufigen Geschäftsentwicklung in Ordnung. Für 2025 wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 18 erwartet, das liegt um etwa 4 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre und signalisiert noch etwas Aufwärtspotenzial – erst recht nach dem zu erwartenden Kurseinbruch.

Sollte es jedoch aufgrund einer sich verschlechternden Wirtschaftslage zu Stornierungen kommen, könnten die angestrebten Margenziele nicht zu erreichen sein. Die Bewertung würde dann aufgrund niedrigerer Gewinne rasch über das historische Mittel ansteigen. Caterpillar ist daher aktuell bestenfalls eine Position zum Halten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion