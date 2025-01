Rekordjahr für Pumpenhersteller KSB - 2025 soll noch besser werden

FRANKENTHAL (dpa-AFX) - Ein gut laufendes Ersatzteilgeschäft hat dem Pumpen- und Armaturenhersteller KSB 2024 ein weiteres Rekordjahr beschert. 2025 will das Unternehmen noch eine Schippe drauflegen. Umsatz, Auftragseingang und operatives Ergebnis sollen weiter anziehen, wie KSB am Donnerstag zur Vorlage seiner vorläufigen Jahreszahlen mitteilte. An der Börse zeigten sich die Anleger erfreut.

Unternehmenslenker Stephan Timmermann verwies in einer Konzernmitteilung auf die anhaltend schwierige wirtschaftliche Situation in Europa und die weltweiten politischen Spannungen. Vor diesem Hintergrund zeigte er sich mit dem Geschäftsjahr 2024 sehr zufrieden: "Insbesondere das vierte Quartal hat dazu beigetragen, dass es das erfolgreichste Jahr in der bisherigen Unternehmensgeschichte von KSB wird", erläuterte der Manager.

So stieg der Umsatz vorläufigen Berechnungen zufolge im Jahresvergleich um rund 5 Prozent auf knapp 3 Milliarden Euro. Damit übertraf KSB die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten. Größter Wachstumstreiber war im vergangenen Jahr das Armaturengeschäft, im Pumpenbereich verzeichnete das bereits 1871 gegründete Unternehmen aus Frankenthal (Rheinland-Pfalz) ein kleineres Erlösplus. Dagegen stagnierte der Umsatz im vornehmlich auf das Standardgeschäft fokussierten Bereich Allgemeine Industrie. Grund hierfür sei insbesondere die schwache Konjunktur in Zentraleuropa gewesen, hieß es von KSB.

Mit fünf Prozent ähnlich stark wie der Umsatz kletterte auch der Auftragseingang auf 3,1 Milliarden Euro - allem voran dank einer stark angeschwollenen Nachfrage aus der Energieindustrie. Regional gesehen wuchsen die Bestellungen in Europa um knapp drei Prozent, deutlich stärker mit plus 7,4 Prozent zogen die Order außerhalb des europäischen Kontinents an. Dabei verspürte KSB im Schlussquartal noch deutlichen Auftrieb, in den drei Monaten bis Ende Dezember schnellten die Bestellungen weltweit um fast 16 Prozent nach oben.

Konkrete Gewinnkennziffern nannte KSB noch nicht. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebit) werde weiterhin am oberen Ende des Zielkorridors von 210 bis 245 Millionen Euro erwartet, hieß es. Die finalen Zahlen will KSB am 27. März präsentieren.

KSB zählt nach eigenen Angaben mit mehr als 15 000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu den führenden Herstellern von Pumpen und Industriearmaturen. Die Pumpen kommen etwa in der Gebäude und Industrietechnik, beim Wassertransport und der Abwasserreinigung sowie in Kraftwerken zum Einsatz. Großaktionär von KSB ist die Johannes und Jacob Klein GmbH, sie hält laut Internetseite circa 84 Prozent der Stammaktien und circa ein Fünftel der Vorzüge./tav/mis/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KSB Aktie Die KSB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 665 auf Tradegate (30. Januar 2025, 12:52 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KSB Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,77 %. Die Marktkapitalisierung von KSB bezifferte sich zuletzt auf 594,03 Mio.. KSB zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 26,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0000 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 826,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 760,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 860,00EUR was eine Bandbreite von +14,29 %/+29,32 % bedeutet.