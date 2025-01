Rekordfinanzierung für LMU-Spin-offs

München (ots) -



- Im Jahr 2024 haben LMU-Ausgründungen rund 230,3 Millionen Euro an Investments

eingeworben

- Die erfolgreichen Firmen arbeiten auf den Gebieten Therapeutika, Software und

Quantencomputing

- Der Erfolg der Ausgründungen zeigt das enorme Potenzial der

Grundlagenforschung an der LMU



Sie entwickeln innovative Therapeutika, Software oder Quantenrechner: Firmen,

die als Spin-offs aus Forschungsgruppen an der Ludwig-Maximilians-Universität

München (LMU) hervorgegangen sind, haben sich im vergangenen Jahr besonders

erfolgreich um neues Kapital bemüht. In Summe konnten sie rund eine

Viertelmilliarde Euro einwerben; damit können die jungen Unternehmen nun ihre

Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten weiter ausbauen.







Forschungs- und Entwicklungsarbeit und der Tragfähigkeit des Gründungsprojektes

auch und vor allem das enorme Innovationspotenzial der Grundlagenforschung an

der LMU. Alle Firmen sind Spin-offs der LMU beziehungsweise des LMU Klinikums,

die hier oder in Kooperation mit anderen Forschungseinrichtungen entwickelte

Technologien kommerzialisiert haben. Beraten wurden sie dabei initial auch vom

Spin-off Service der LMU.



Die LMU unterstützt den Forschungstransfer



Die LMU hat umfangreiche Service-Angebote aufgebaut, um Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftler dabei zu unterstützen, das Potenzial ihrer Forschungsergebnisse

umzusetzen. Die Angebote des Transfermanagements reichen von der Erstberatung

für Gründungsinteressierte über die Unterstützung rund um Fördermittel und

Businesspläne bis zur Unterstützung bei der Suche nach geeigneten

Kooperationspartnern aus der Industrie.



Ein wichtiger Aspekt ist bei der Beratung auch das "Intellectual Property

Management", schließlich geht es ja um die Verwertung von Forschungsergebnissen

und die Übertragung von geistigem Eigentum.



Die erfolgreichen Firmen und ihre neue Finanzierung:



- Die Tubulis GmbH entwickelt Technologien zur Herstellung sogenannter

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) für eine spezifische und schonende

Krebsbehandlung (in 2024 eingeworbene Finanzierung: 128 Millionen Euro)



- Planqc, gegründet von Forschenden des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik

und der LMU, arbeitet im Bereich des digitalen Quantencomputings mit neutralen

Atomen (50 Mio. Euro)



- Die Smart Reporting GmbH arbeitet an Software-Lösungen, die vor allem

Radiologen und Pathologen dabei hilft, ihre Dokumentation zu digitalisieren und

effizienter zu gestalten (23 Mio. Euro)



- Die deepc GmbH generiert KI-Software-Systeme für bildgebende Diagnostik in der

Radiologie (12,6 Mio. Euro)



- Die Eisbach Bio GmbH entwickelt Medikamente für die Präzisionsonkologie (8,9

Mio. Euro)



- Ethris GmbH, ebenfalls aus dem Bereich Biotech, arbeitet an RNA-Therapeutika

und -Vaccinen (7,8 Mio. Euro)



Weiterführende Informationen über die Ausgründungen der LMU:



https://ots.de/O0kq1P



https://ots.de/44QZtg



https://ots.de/rnkOHA



Informationen über das Beratungsangebot der LMU im Bereich des

Forschungstransfers:



https://www.lmu.de/de/forschung/transfer/



Pressekontakt:



Claudia Russo

Leitung Kommunikation & Presse

Ludwig-Maximilians-Universität München

Leopoldstr. 3

80802 München



Phone: +49 (0) 89 2180-3423

E-Mail: mailto:presse@lmu.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60694/5960493

OTS: Ludwig-Maximilians-Universität München







Die Rekordsumme zeige neben dem unternehmerischen Geschick, der erfolgreichenForschungs- und Entwicklungsarbeit und der Tragfähigkeit des Gründungsprojektesauch und vor allem das enorme Innovationspotenzial der Grundlagenforschung ander LMU. Alle Firmen sind Spin-offs der LMU beziehungsweise des LMU Klinikums,die hier oder in Kooperation mit anderen Forschungseinrichtungen entwickelteTechnologien kommerzialisiert haben. Beraten wurden sie dabei initial auch vomSpin-off Service der LMU.Die LMU unterstützt den ForschungstransferDie LMU hat umfangreiche Service-Angebote aufgebaut, um Wissenschaftlerinnen undWissenschaftler dabei zu unterstützen, das Potenzial ihrer Forschungsergebnisseumzusetzen. Die Angebote des Transfermanagements reichen von der Erstberatungfür Gründungsinteressierte über die Unterstützung rund um Fördermittel undBusinesspläne bis zur Unterstützung bei der Suche nach geeignetenKooperationspartnern aus der Industrie.Ein wichtiger Aspekt ist bei der Beratung auch das "Intellectual PropertyManagement", schließlich geht es ja um die Verwertung von Forschungsergebnissenund die Übertragung von geistigem Eigentum.Die erfolgreichen Firmen und ihre neue Finanzierung:- Die Tubulis GmbH entwickelt Technologien zur Herstellung sogenannterAntikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) für eine spezifische und schonendeKrebsbehandlung (in 2024 eingeworbene Finanzierung: 128 Millionen Euro)- Planqc, gegründet von Forschenden des Max-Planck-Instituts für Quantenoptikund der LMU, arbeitet im Bereich des digitalen Quantencomputings mit neutralenAtomen (50 Mio. Euro)- Die Smart Reporting GmbH arbeitet an Software-Lösungen, die vor allemRadiologen und Pathologen dabei hilft, ihre Dokumentation zu digitalisieren undeffizienter zu gestalten (23 Mio. Euro)- Die deepc GmbH generiert KI-Software-Systeme für bildgebende Diagnostik in derRadiologie (12,6 Mio. Euro)- Die Eisbach Bio GmbH entwickelt Medikamente für die Präzisionsonkologie (8,9Mio. Euro)- Ethris GmbH, ebenfalls aus dem Bereich Biotech, arbeitet an RNA-Therapeutikaund -Vaccinen (7,8 Mio. Euro)Weiterführende Informationen über die Ausgründungen der LMU:https://ots.de/O0kq1Phttps://ots.de/44QZtghttps://ots.de/rnkOHAInformationen über das Beratungsangebot der LMU im Bereich desForschungstransfers:https://www.lmu.de/de/forschung/transfer/Pressekontakt:Claudia RussoLeitung Kommunikation & PresseLudwig-Maximilians-Universität MünchenLeopoldstr. 380802 MünchenPhone: +49 (0) 89 2180-3423E-Mail: mailto:presse@lmu.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/60694/5960493OTS: Ludwig-Maximilians-Universität München