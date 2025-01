Alaskas Gouverneur Mike Dunleavy bezeichnet Graphite One in seiner Rede zur Lage des Bundesstaates als ein vorrangiges Projekt für kritische Mineralien

Graphite One war eines von zwei Projekten für kritische Mineralien, die in der Rede des Gouverneurs namentlich erwähnt wurden

30. Januar 2025 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Graphite One Inc. (TSX-V: GPH; OTCQX: GPHOF) („Graphite One“, „G1“ oder das „Unternehmen“) schätzt die Erwähnung von Graphite One durch Alaskas Gouverneur Mike Dunleavy in seiner Rede zur Lage des Bundesstaates vor der Legislative Alaskas am 29. Januar 2025. Graphite One war eines von zwei Projekten in Alaska, die in der Rede des Gouverneurs namentlich erwähnt wurden, in der er die wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Auswirkungen der Erschließung kritischer Mineralien betonte.

„Die Lagerstätte Graphite One, die größte in Nordamerika, nördlich von Nome, wird mit der Unterstützung einer Subvention des Verteidigungsministeriums weiterentwickelt“, sagte Gouverneur Dunleavy vor den Abgeordneten Alaskas. „Die Bauarbeiten bei diesem Projekt könnten 2027 beginnen und die Mine könnte bereits 2029 produzieren.“

„Wir alle bei Graphite One freuen uns über die Unterstützung, die Gouverneur Dunleavy unserem Projekt kontinuierlich entgegenbringt“, sagte Anthony Huston, CEO von G1. „Er sieht die Strategie, die wir verfolgen, um die 100-prozentige Abhängigkeit der USA von Graphit aus dem Ausland zu überwinden, als Schlüssel zu jener Art von Projekten für kritische Mineralien, die Alaskas Rolle als wesentliche US-Quelle für die Metalle und Mineralien verdeutlichen, die das 21. Jahrhundert revolutionieren. Importe aus dem Ausland – von fragwürdigen ausländischen Unternehmen, aus instabilen Ländern und selbst von freundlich gesinnten Verbündeten – werden nicht ausreichen, um mit dem Wachstum Schritt zu halten. Unter dem Strich bedeutet das, dass in einer Welt, die Graphit braucht, Amerika Graphite One braucht.“

Der Gouverneur von Alaska unterstrich in seiner Rede auch die Notwendigkeit einer Reform der Genehmigungsverfahren auf staatlicher Ebene, um die Bestrebungen auf Bundesebene zu ergänzen, die US-Präsident Trump bei seinen ersten Dekreten priorisiert. Gouverneur Dunleavy wies auf die einzigartige Rolle Alaskas als einziger arktischer US-Bundesstaat hin und sagte: „Als Gouverneur könnte ich mich nicht mehr auf die nächsten vier Jahre freuen, in denen wir mit Präsident Donald J. Trump den Alaska-freundlichsten Präsidenten aller Zeiten haben. US-Präsident Trump hat Alaska von allen 50 Bundesstaaten für eine Reihe von Dekreten ausgewählt. Dies ist beispiellos – und zeigt, dass er die Bedeutung Alaskas als Lösung für Amerikas Energie-, Produktions- und nationale Sicherheitsprobleme sieht.“