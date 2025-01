Spider Vision Sensors arbeitet mit Suntek Global zusammen, um erste Blue UAS-Zertifizierung für IQ Nano-Drohnensensor für US-Verteidigung zu beantragen

Vancouver, British Columbia, (30. Januar 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf Drohnen auf der Basis von künstlicher Intelligenz, Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaften ZenaDrone und Spider Vision Sensors mit dem in Taiwan ansässigen zertifizierten Elektronikhersteller und Partner Suntek Global zusammenarbeiten, um den ersten Blue UAS- (Unmanned Aerial System)-zertifizierten IQ Nano-Drohnensensor des Unternehmens für den Einsatz in US-Verteidigungsbranchen zu beantragen.