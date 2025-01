DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Volvo B auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo B von 326 auf 310 schwedischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schweden hätten durchwachsene Zahlen vorgelegt, der Tenor in der Telefonkonferenz sei allerdings ermutigend gewesen, schrieb Analyst Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Nach vorsichtigeren Aussagen der US-Konkurrenz sei dies positiv./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2025 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 27,06EUR auf Tradegate (30. Januar 2025, 13:22 Uhr) gehandelt.