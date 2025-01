Partnerschaft: 10 Mio. Stocktwits-Nutzer können nun direkt über eToro handeln

„Unsere Community wächst schnell und die Partnerschaft mit eToro bietet unseren Nutzern einen direkten Zugang zu einer breiten Auswahl an Investitionsmöglichkeiten”, sagt Howard Lindzon, CEO von Stocktwits. „Gemeinsam mit eToro stärken wir den Wissensaustausch unserer Community und bieten Nutzern eine neue Möglichkeit, in Assets zu investieren.“

„Die Zusammenarbeit mit Stocktwits ist ein wichtiger Schritt, um die Bedürfnisse des modernen Privatanlegers zu erfüllen”, sagt Yoni Assia, Co-Founder und CEO von eToro. „Mit vereinten Kräften fördern wir den Austausch unserer Communities und schaffen Mehrwert für unsere Nutzer – sowohl beim Wissen als auch für ihre Geldanlage.“

-Ende-

Über eToro

eToro ist die Handels- und Investmentplattform, die Ihnen die Möglichkeit gibt, zu investieren, zu teilen und zu lernen. Wir wurden im Jahr 2007 mit der Vision einer Welt gegründet, in der jeder auf einfache und transparente Weise handeln und investieren kann. Heute haben wir über 38 Millionen registrierte Nutzer aus 75 Ländern. Wir glauben, dass gemeinsames Wissen Macht hat und dass wir erfolgreicher werden können, wenn wir gemeinsam investieren. Deshalb haben wir eine kollaborative Investment-Community geschaffen, die Ihnen die Werkzeuge zur Verfügung stellt, die Sie benötigen, um Ihr Wissen und Ihren Wohlstand zu vergrößern. Bei eToro können Sie eine Reihe von traditionellen und innovativen Vermögenswerten halten und wählen, wie Sie investieren: direkt handeln, in ein Portfolio investieren oder andere Investoren kopieren. Aktuelle Nachrichten finden Sie hier in unserem Medienzentrum.

Über Stocktwits

Stocktwits ist die führende Social-Media-Plattform für Investoren und Trader. Mit einer aktiven Community von über 10 Millionen Nutzern hat sich Stocktwits als eine maßgebliche Stimme in der Investmentwelt etabliert. Getrieben von der Mission, Investoren dabei zu helfen, ihre Renditen zu steigern, bietet Stocktwits ein umfassendes Ökosystem aus Community-Interaktion, Daten, Inhalten und Tools. Diese ermöglichen es Investoren, sich zu vernetzen, zu lernen, Gewinne zu erzielen – und dabei auch Spaß zu haben.



Haftungsausschlüsse:

Dies ist eine Marketingmitteilung und sollte nicht als Anlageberatung, persönliche Empfehlung oder als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten verstanden werden. Dieses Material wurde ohne Rücksicht auf bestimmte Anlageziele oder finanzielle Verhältnisse und nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Förderung unabhängiger Forschung erstellt. Verweise auf die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments, eines Index oder eines Anlageprodukts sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse und sollten auch nicht als solcher betrachtet werden.



Alle Inhalte in diesem Bericht dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Finanzberatung dar. eToro gibt keine Zusicherung und übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieser Veröffentlichung, die unter Verwendung öffentlich zugänglicher Informationen erstellt wurde.



Die Investitionen können im Wert steigen oder fallen. Ihr Kapital ist gefährdet.