Jetzt Krankenkasse wechseln und sparen (FOTO)

- Sonderkündigung bei Beitragserhöhung: Versicherte können innerhalb von zweiMonaten kündigen - selbst dann, wenn sie weniger als zwölf Monate Mitglied derKrankenkasse sind.- Reguläre Kündigung: Ohne Beitragserhöhung ist ein Wechsel derKrankenversicherung nach einer Mindestmitgliedschaft von zwölf Monatenmöglich.Vorteile eines Wechsels der gesetzlichen Krankenversicherung:- Jährliche Einsparungen von bis zu 1.000 Euro sind möglich, ohne dass dabeiLeistungseinbußen entstehen.- Viele Krankenkassen bieten Bonusprogramme und erweiterteGesundheitsleistungen, die bares Geld wert sind.- Zusätzlich winken Rückerstattungen und Prämien von 600 Euro oder mehr proJahr.- Exklusive Angebote für Gesundheitskurse, Zahnvorsorge oder Impfungen rundendas Leistungsspektrum vieler Krankenkassen ab."Ein Wechsel ist heute unkompliziert und schnell möglich. Mit der Unterstützungeines Financial Trainers von ONESTY finden Versicherte problemlos dieKrankenkasse, die zu ihren Bedürfnissen passt", sagt ONESTY CEO Stefan Granel.Kostenloser GKV-Check: Interessierte können sich jetzt bei einem ONESTYFinancial Trainer für einen kostenlosen GKV-Check anmelden und sofortEinsparpotenziale entdecken. Alle Financial Trainer auf https://onesty.de/Über die ONESTY - YOUR FINANCIAL TRAINERONESTY ist ein bundesweit tätiges, unabhängiges Familienunternehmen mit 30Jahren Erfahrung in der Finanzberatung. Für ONESTY stehen Werte wieVerantwortung, Fürsorge und Unterstützung im Vordergrund. Ziel der ONESTY ist,dass ihre Financial Trainer den Kundinnen und Kunden das nötige Finanzwissenvermitteln, damit sie ihre finanziellen Entscheidungen selbst treffen können.ONESTY bietet ihnen dazu einen exklusiven Zugang zu ausgezeichneten Produkten.Vielfältige digitale Services sorgen dafür, dass die Kunden genau das erhalten,was sie sich wünschen: fundiertes Finanzwissen, ein hervorragendesPreis-Leistungs-Verhältnis und eine zeitsparende Abwicklung. Über 500.000Kundinnen und Kunden wurden bereits erfolgreich beraten. Im Qualitätscheck wurdeONESTY vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money im September 2023und 2024 als Testsieger für die "Beste Altersvorsorgeberatung" ausgezeichnet.