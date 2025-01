Italien auf der Internationalen Süßwarenmesse (ISM) in Köln Auf dem Gemeinschaftsstand der Italian Trade Agency in Halle 4.2 offerieren 14 Unternehmen regionale Vielfalt und authentischen Genuss. (FOTO) Auf dem Gemeinschaftsstand der Italian Trade Agency in Halle 4.2 laden 14 Unternehmen zu einer genussvollen Entdeckungsreise in die Welt italienischer Süßigkeiten und salziger Snacks ein. Erleben Sie die unvergleichliche Vielfalt und den puren …