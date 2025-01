Stefan Vahldieck von der Wertebotschafter GmbH & Co. KG erklärt, warum eine gute Notfallplanung für Unternehmer besonders wichtig ist (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bochum (ots) - Anders als Versicherungsmakler, die nur ihre Produkte verkaufen,steht Stefan Vahldieck seinen Kunden als langfristiger Partner rund umVersicherungen und Finanzen zur Seite. Mit der Wertebotschafter GmbH & Co. KGbietet er eine unabhängige Unternehmens- und Wirtschaftsberatung an, die ihreKunden nicht nur in der Krise, sondern auch präventiv und nachsorgend betreut.In diesem Artikel verrät Stefan Vahldieck, warum die Notfallplanung fürGewerbetreibende besonders wichtig ist, was sein Angebot von anderenVersicherungsmaklern unterscheidet und welche Mission er mit seinerDienstleistung verfolgt.Krankheiten, Unfälle oder sogar der eigene Tod - niemand befasst sich gern mitderartigen Ereignissen, doch ist der Ernstfall erst einmal eingetreten, ist esoft zu spät. Vor allem für Unternehmer kann es fatale Folgen haben, wennNotfallsituationen nicht hinreichend abgesichert sind: Arbeitsabläufe geratenins Stocken, Gehälter werden nicht überwiesen und weil niemand dazu befugt ist,Entscheidungen zu treffen, breiten sich im Betrieb schnell Unsicherheit undHilflosigkeit aus. Die Schäden, die dadurch zusätzlich zum eigentlichenSchadensereignis entstehen, sind immens und können langfristige Konsequenzennach sich ziehen. "Mögliche Notfälle zu versichern ist wichtig, aber nichtausreichend", erklärt Stefan Vahldieck von der Wertebotschafter GmbH & Co. KG."Im Ernstfall bedarf es auch einer funktionierenden Notfallplanung.""Mit einem strukturierten Ablaufplan, der alle relevanten Informationen undVollmachten enthält, sorgen wir dafür, dass die Prozesse im Unternehmen imNotfall auch unabhängig vom Geschäftsführer weiterlaufen", fährt derVersicherungskaufmann fort. Als Gründer und Geschäftsführer der WertebotschafterGmbH & Co. KG hat er sich zur Aufgabe gemacht, mit optimiertenVersicherungspaketen, umfangreichen Nebendienstleistungen und einer fundiertenBeratung das Rundum-sorglos-Paket für kleine und mittelständische Unternehmenanzubieten. Mit ihrer ganzheitlichen und unabhängigen Beratung konnte dieUnternehmensgruppe, der eine Unternehmens- und Wirtschaftsberatung sowieverschiedene Versicherungsmaklerunternehmen mit unterschiedlichenKernkompetenzen angeschlossen sind, bereits über 250 Kunden dabei helfen,vermeidbare Risiken auszuräumen und sich sicher für die Zukunft aufzustellen.Außerdem wurde die Wertebotschafter GmbH & Co. KG erst kürzlich durch die DKM inDortmund als einer der besten Versicherungsmakler mit dem dritten Platz des