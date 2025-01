Moove erwirbt Kovi und stärkt damit seine Position als globaler Marktführer im Bereich Mobilität

Die Gesamtflotte von Moove umfasst jetzt weltweit 36.000 Fahrzeuge.

Im Rahmen seiner langfristigen Strategie zur Deckung der wachsenden Nachfrage wird Moove auf allen seinen Märkten jährlich nicht weniger als 15.000 Fahrzeuge bestellen.

Durch die Übernahme steigt das wiederkehrende Jahreseinkommen von Moove auf über 275 Millionen US-Dollar (auf konsolidierter Basis).

Moove ist nun in 19 Städten auf sechs Kontinenten vertreten und zeigt damit seine Größe und Reichweite als weltweit führendes Mobilitätsunternehmen.

Diese Übernahme stärkt die Präsenz von Moove in Lateinamerika und erweitert die betriebliche Präsenz und den wirtschaftlichen Einfluss in der Region.

Die von Kovi entwickelte IoT-Software und der Algorithmus für das Fahrerverhalten werden die KI-Mobilitätsstrategie von Moove stärken.

DUBAI, VAE, 30. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Moove, ein weltweit führendes Mobilitätsunternehmen mit der Vision, die größte Rideshare-Flotte und die besten Technologien für Mobilitätsplattformen zu entwickeln, hat die Übernahme von Kovi, einem städtischen Mobilitätsanbieter mit Hauptsitz in São Paulo, bekannt gegeben.

Diese strategische Akquisition steht im Einklang mit dem Engagement von Moove, die Mobilität voranzutreiben und seine Präsenz auf dem schnell wachsenden lateinamerikanischen Markt auszubauen. Moove wurde 2020 gegründet und hat die dritte Seite der Mobilitätsmarktplätze aufgebaut, indem es dedizierte Angebote über Drive-to-Own-, Taxi- und autonome Flotten bereitstellt und weiterhin den Wandel der Mobilität weltweit anführt.

Durch die Übernahme erhöht sich die Gesamtflotte von Moove weltweit auf 36.000 Fahrzeuge, die in 19 Städten auf sechs Kontinenten eingesetzt werden. Sie stärkt nicht nur die Position des Unternehmens als einer der weltweit größten Rideshare-Flottenbetreiber, sondern beinhaltet auch die von Kovi entwickelte IoT-Software und den fortschrittlichen Algorithmus für das Fahrerverhalten, die den bestehenden Fokus von Moove auf Sicherheit und Effizienz ergänzen. Diese Innovationen werden die KI-Mobilitätsstrategie von Moove stärken und die Position des Unternehmens als weltweit führendes Unternehmen in Sachen Innovation in den Bereichen Mobilität und autonome Fahrzeuge weiter ausbauen, während gleichzeitig sein Engagement für die Förderung des Wirtschaftswachstums in Lateinamerika unterstrichen wird.