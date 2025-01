Chip-Anlagenbauer ASML erwacht

ASML NV ziehen zur Wochenmitte deutlich an. Der Kurs des Chip-Anlagenbauers klettert an der Technologiebörse Nasdaq um gut 6,5% auf 727 US-Dollar. Hintergrund des Kursanstiegs: Der Chipausrüster hat im vierten Quartal nicht nur die eigenen Umsatz- und Ergebnisziele übertroffen, sondern schnitt auch besser ab, als von Analysten erwartet.

Vor allem das starke Neugeschäft hat den Markt positiv überrascht. ASML holte neue Orders im Wert von rund 7,1 Mrd. Euro herein. Analysten hatten hier gerade einmal mit der Hälfte gerechnet. Vor diesem Hintergrund geht der Anlagenbauer auch für das erste Quartal von guten Geschäften aus. Dabei dürfte der Umsatz mit geschätzten 7,5 – 8 Mrd. Euro zwar nicht an das Rekordniveau des Schlussquartals heranreichen, doch soll die Bruttomarge auf 52 bis 53% (aktuell: 51,3%) steigen. Das sind gute Nachrichten für die Aktie, die seit dem Allzeithoch Anfang August 2024 (1.110 USD) rund ein Drittel an Wert verloren hat.

Empfehlung: Mittelfristig orientierte Anleger steigen ein, beachten jedoch einen Stopp unter 650 USD.

