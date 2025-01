VARTA Automotive gewinnt ersten Kunden für Connected Services im Nutzfahrzeugbereich

Neues Produkt reduziert Leerlauf in Nutzfahrzeugen

VARTA, die führende Marke von Clarios für Fahrzeugbatterien in EMEA, gewinnt nach einem erfolgreichen Pilotprojekt mit einem europäischen Betreiber von Lkw- Flotten ihren ersten Kunden.

Mit der Lösung können unnötige Leerlaufzeiten um 40% reduziert werden und somit die Flotteneffizienz gesteigert werden.

Prognostizierte jährliche Kraftstoffeinsparungen von 1.300 € pro Fahrzeug und eine Reduzierung der CO₂-Emissionen um 2.500 kg pro Fahrzeug.

HANNOVER, Deutschland, 30. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Clarios, ein weltweit führender Anbieter fortschrittlicher Batterietechnologien, kündigt die Entwicklung einer neuen Lösung an, die darauf abzielt, die Leerlaufzeiten in Nutzfahrzeugen zu reduzieren. Varta, die führende Marke von Clarios in EMEA, hat ihre erste kommerzielle Vereinbarung mit einem europäischen Flottenbetreiber für dieses Produkt abgeschlossen. Die Lösung wurde entwickelt, um unnötige Leerlaufzeiten des Motors zu minimieren und somit wirtschaftliche Vorteile als auch eine deutliche Reduzierung der CO₂-Emissionen zu erzielen.

Diese Lösung ist Teil der Clarios Connected Services, die erstmals im September 2024 auf der IAA Transportation in Hannover vorgestellt und anschließend in Zusammenarbeit mit einem gewerblichen Flottenkunden in Europa gestartet wurde. Das Pilotprojekt demonstrierte die Reduzierung von Leerlaufzeiten. Basierend auf diesen positiven Ergebnissen wird die Lösung nun auf weitere Fahrzeuge innerhalb der Flotte ausgeweitet.

"Dieser Meilenstein unterstreicht die Nachfrage nach innovativen Lösungen, die Kosten senken und zur Nachhaltigkeit beitragen", sagte Theres Gosztonyi, Vice President Aftermarket EMEA bei Clarios. "Die Lösung bietet nicht nur Einsparungen bei den Kraftstoffkosten, sondern reduziert auch die Emissionen erheblich – ein echter Gewinn für unsere Kunden und die Umwelt."

Echte Einsparungen und Auswirkungen auf die Umwelt

Durch die Reduzierung der Leerlaufzeiten senkt die Lösung den Kraftstoffverbrauch erheblich. Die Daten aus dem Pilotprojekt zeigen Einsparungen von bis zu 1.300 Euro pro Fahrzeug und Jahr und eine Reduzierung der CO₂-Emissionen um rund 2.500 kg pro Fahrzeug und Jahr. Diese Einsparungen unterstützen nicht nur die Umweltziele der Kunden und senken die Betriebskosten, sondern unterstreichen auch die Bedeutung der Überwachung der Gesamtbetriebskosten (TCO) für Lkw-Betreiber. Die Lösung bietet einen signifikanten positiven Hebel zur Optimierung der Flottenbetriebskosten.