MicroStrategy, Disney, Amazon und Eli Lilly: Fette Gewinne oder herbe Verluste?

Mit dem DeepSeek-Crash am vergangenen Montag, zwei Leitzinsentscheiden und den Geschäftsberichten von Apple, Meta Platforms, Microsoft und Tesla liegt hinter den Anlegerinnen und Anlegern eine aufregende Handelswoche. Doch auch in den kommenden Tagen ist jede Menge Spannung geboten, denn es folgt die zweite Höhepunktwoche der US-Quartalssaison mit fast 500 berichtenden Unternehmen, darunter die Magnicificent-Seven-Werte Alphabet und Amazon.

Mittwoch, 05. Februar: Walt Disney

Um rund 180 Prozent hat sich die Aktie von Netflix, dem unangefochtenen Spitzenreiter im Streaming-Geschäft, in den vergangenen 5 Jahren steigern können. Gegenüber dem Verlaufstief bei 170 US-Dollar ist sogar mehr als eine Verfünffachung gelungen. Die traurige Bilanz von Walt Disney? Ein Minus von 18 Prozent! Das zeigt, wie groß der Markt den Abstand der beiden Medien- und Unterhaltungskonzerne inzwischen schätzt – erst recht nach Netflix' Blockbuster-Zahlen.

Immerhin ist der Disney-Aktie im vergangenen Jahr gelungen, einen Boden zu finden und einen Erholungstrend zu etablieren. Hierfür mitverantwortlich sind Kassenschlager wie Alles steht Kopf 2, Deadpool & Wolverine sowie Vaiana 2, die es auf ein weltweites Einspielergebnis von knapp 4 Milliarden US-Dollar gebracht haben – und damit die Kinoflaute des Unternehmens beenden konnten.

Nachdem die Anfeindungen durch konservative US-Amerikaner nachgelassen haben, ist Disney wieder in. Das zeigten auch die stabilen Besucherzahlen in den Freizeitparks sowie die hohe Nachfrage nach Kreuzfahrten. Vieles deutet daher auf ein starkes Quartalsergebnis hin – sofern nicht die Profitabilität der Streaming-Sparte doch wieder Kopfzerbrechen bereitet. Insbesondere dank neuer Star-Wars-Serien – vor allem mit Skeleton Crew ist ein Überraschungserfolg gelungen – dürften sich die User-Zahlen jedoch solide entwickelt haben.

Erwartet wird ein Umsatzergebnis von 24,55 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahresquartal ein Wachstum von 4 Prozent und eines der besten Quartale der jüngeren Unternehmensgeschichte bedeuten würde. Daraus soll ein Gewinn von 1,43 US-Dollar pro Aktie erwirtschaftet worden sein – der beste Wert seit fünf Jahren.

Am Optionsmarkt herrscht Uneinigkeit darüber, ob die Aktie von der Zahlenvorlage profitieren kann oder nicht. Put- und Call-Optionen stehen sich angesichts der Anteile von 49,7 und 50,3 Prozent fast gleichberechtigt gegenüber. Zu rechnen ist mit einer Kursbewegung um 6,8 Prozent, das ist für Walt Disney ein durchschnittlicher Wert.

Mittwoch, 05. Februar: Qualcomm

Eine Dividende deutlich über dem Branchendurchschnitt, eine moderate Bewertung und KI-Fantasie – eigentlich bietet Qualcomm alles, was das Anlegerherz begehrt. Doch dieses Potenzial bringt die Aktie einfach nicht auf das Parkett. Ein Plus von 10 Prozent in den vergangenen drei Jahren ist für einen Halbleiterwert angesichts des Booms indiskutabel.

Zwar gelang der Aktie im vergangenen Jahr ein neues Allzeithoch, das wurde verkauft, nachdem Apple erneut seine Bemühungen bekräftigt hatte, ein eigenes Breitbandmodem entwickeln zu wollen. Das ist zwar kein neuer Plan, der iPhone-Hersteller ist damit aber immer wieder gescheitert und hat weiter auf die Produkte seines Zulieferers Qualcomm gesetzt. Inzwischen ist eine Trennung der beiden Geschäftspartner im Kurs eingepreist.

Die Aussicht auf den möglichen Verlust eines seiner wichtigsten Kunden zwingt das Unternehmen, neue Märkte zu erschließen. Hierfür hat sich Qualcomm den CPU-Markt ausgesucht, wo man künftig mit AMD und Intel konkurrieren möchte. Außerdem sollen die bislang in Smartphones und Tablets verwendeten SoCs (System-on-Chips) auch für Notebooks angeboten werden – eine interessante Wette angesichts der hier anhaltenden Nachfrageschwäche.

Auch das Geschäft mit Automotive-Halbleitern schwächelt angesichts der weltweiten Absatz- und Nachfragekrise. Analysten sind jedoch zuversichtlich, dass Qualcomm ein ordentliches Quartalsergebnis gelingen wird. 10,9 Milliarden US-Dollar sind für den Umsatz prognostiziert. Das wäre ein Anstieg um knapp 10 Prozent. Der pro Aktie erzielte Gewinn soll sich auf 2,97 US-Dollar belaufen. Im Jahr zuvor waren es 2,75 US-Dollar und damit 7,4 Prozent weniger.

Zuversicht zeigen auch Optionshändler. Die haben sich mit einer Call-Quote von 58,3 Prozent mehrheitlich für steigende Kurse in Stellung gebracht. Nur 41,7 Prozent der Händlerinnen und Händler wetten gegen die Aktie, für die eine Kursreaktion von 7,0 Prozent zu erwarten ist.

Mittwoch, 05. Februar: MicroStrategy

Eigentlich ist es müßig, sich mit den Erwartungen gegenüber MicroStrategy auseinanderzusetzen. Von seinem Kerngeschäft, der Software-Entwicklung, hat sich das Unternehmen längst verabschiedet. Unter der Führung von Gründer und Bitcoin-Jünger Michael Saylor besteht das Geschäftsmodell längst daraus, sich am Kapitalmarkt möglichst günstig Geld zu leihen, um jeden US-Dollar in den Kauf von Bitcoin zu stecken.

Das hat im vergangenen Jahr angesichts der von Bitcoin angeführten Rallye am Kryptomarkt hervorragend funktioniert – aber wehe, es kommt zu einer Trendumkehr. Dann nämlich könnte MicroStrategy in Schwierigkeiten geraten, denn insbesondere nach der Wahl von US-Präsident Donald Trump hat Michael Saylor wiederholt bei der nach Marktkapitalisierung größten Digitalwährung zugeschlagen – und so den durchschnittlichen Einkaufspreis in die Höhe getrieben.

Da es zu sogenannten Margin-Calls kommen könnte, sollte der Bitcoin unter den Einkaufspreis des Unternehmens rutschen, dürften sich Investoren vor allem dafür interessieren, wo dieser inzwischen liegt und wie groß der Anteil von MicroStrategy am Gesamtbestand mittlerweile ist. Institutionelle Anleger werden außerdem einen genauen Blick auf die Schulden- und Laufzeitstruktur der Verbindlichkeiten werfen, um mögliche Bilanzrisiken erkennen zu können.

Was das Kerngeschäft betrifft, erwarten Analysten einen Umsatz in Höhe von 122,73 Millionen US-Dollar. Das würde gegenüber dem Vorjahresquartal einem Rückgang um etwa 2 Millionen US-Dollar entsprechen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich außerdem auf 0,06 US-Dollar belaufen, was auf einen möglichen Rückgang um 88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert hindeutet.

Die Aktie von MicroStrategy ist längst ein Bitcoin-Proxy und streng mit dessen Kursbewegung korreliert. Die eingepreiste Kursreaktion von 9,8 Prozent sagt daher mehr darüber aus, welche Bewegung für den Bitcoin erwartet wird, und weniger ob MicroStrategy die Erwartungen erfüllen wird oder nicht. MicroStrategy ist eine unter Privatanlegern sehr beliebte Aktie, das zeigt auch der Blick auf die Optionsverteilung. Hier entfallen 61,6 Prozent auf Call- und nur 38,4 Prozent auf Put-Optionen.

Donnerstag, 30. Januar: Amazon

Ein bärenstarkes E-Commerce- und Cloud-Geschäft, eine starke KI-Pipeline und Quantencomputer – gibt es irgendetwas, das Amazon seinen Anlegerinnen und Anlegern derzeit nicht bieten kann? Scheinbar nicht, denn die Aktie blickt mit einem Plus von 50 Prozent auf überaus starke 12 Monate zurück. Auch die lange hohe Bewertung der Anteile geht endlich zurück, nachdem das Unternehmen große Fortschritte bei der Profitabilität erzielt hat.

Unumkämpft sind die Märkte, die Amazon bedient, jedoch nicht. Im Online-Handel erwächst mit Costco und Walmart immer stärkere Konkurrenz. Die beiden drängen auch in das Geschäft mit Online-Werbung und bevorzugten Nennungen bei Produktsuchen vor. In der Cloud rivalisiert man sich mit Alphabet und Microsoft, während beim Quantencomputing neben etablierten Playern wie Alphabet und IBM zunehmend auch Newcomer wie Rigetti, IonQ und D-Wave Quantum eine Rolle spielen.

Das könnte dazu führen, dass Amazon seine Investitionstätigkeiten zukünftig wieder verstärken und mehr Geld in die Hand nehmen muss, um im wachsenden Wettbewerb mit überdurchschnittlich starken Wachstumsraten überzeugen zu können. Die Bemühungen um höhere Marge könnten so wieder zunichte gemacht werden – das ist das Risiko, eines Unternehmens, das auf vielen Märkten gleichzeitig mitzumischen versucht.

Angesichts der Erwartungen dürfte es für solche Sorgen jedoch noch deutlich zu früh sein. Für den Umsatz wird mit einem Anstieg um 10,2 Prozent auf stolze 187,3 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der Gewinn pro Aktie soll mit einem Anstieg von 1,00 US-Dollar im Vorjahresquartal auf nun 1,48 US-Dollar gerade zu explodieren und so die jüngsten Profitabilitätsfortschritte unterstreichen.

Eine überwältigende Mehrheit der Optionshändlerinnen und -händler ist sich sicher, dass Amazon genau das gelingen wird. Einer Put-Quote von 36,3 Prozent stehen 63,7 Prozent Call-Kontrakte gegenüber. Das ist der bislang höchste Wert eines Mag-7-Unternehmens in dieser Berichtsperiode. Für die Aktie ist derzeit eine Kursbewegung um 6,9 Prozent eingepreist.

Donnerstag, 06. Februar: Eli Lilly

Für viele Pharma- und Biotech-Werte begann das neue Börsenjahr so wie das alte aufgehört hat – mit Verlusten. Maßgeblich verantwortlich war einerseits die Ernennung des Impfleugners Robert Kennedy zum US-Gesundheitsminister sowie andererseits die anhaltenden Diskussionen um niedrigere Medikamentenkosten auf dem US-amerikanischen Markt. Eli Lilly bildete keine Ausnahme, wenngleich es die Papiere längst nicht so hart getroffen hat, wie die von Erzrivale Novo Nordisk.

Inzwischen verzeichnet Eli Lilly gegenüber dem Jahreswechsel ein Plus von knapp 7 Prozent. Eine Prognosesenkung für das abgelaufene Quartal konnte schnell verdaut werden, nachdem Novo Nordisk mit Studiendaten zu einem weiteren Abnehmkandidaten patzte und Eli Lilly mit einer positiven Studie zu einem Präparat zur Behandlung von Nierenkrankheiten überzeugen konnte.

Ein Problem ist jedoch weiterhin ungelöst: Die Bewertung der Aktie ist für ein Pharmaunternehmen enorm hoch. Während der Branchendurchschnitt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei knapp 21 liegt, legen Anlegerinnen und Anleger für Eli Lilly das 36-fache der in diesem Jahr erwarteten Gewinne auf den Tisch. Die Zahlen, diese Bewertung zu rechtfertigen, muss das Unternehmen nach der bereits gesenkten Prognose erstmal auf den Tisch legen. Das gilt freilich auch für den Ausblick.

Gegenüber dem Vorjahresquartal wird ein Umsatzanstieg von 43,5 Prozent erwartet, die Erlöse sollen von 9,35 auf 13,42 Milliarden US-Dollar klettern. Für den Gewinn pro Aktie rechnen Analysten sogar mit einer Verdoppelung. Nach 2,49 US-Dollar vor 12 Monaten sollen nun 5,17 US-Dollar zu Buche stehen. Das wäre der bislang beste Wert in der Geschichte des Unternehmens.

Dass das gelingt, dafür zeigt sich eine Mehrheit der Händlerinnen und Händler am Optionsmarkt optimistisch. Einem Call-Anteil von 55,9 Prozent stehen nur 44,1 Prozent auf der Put-Seite liegende Kontrakte gegenüber. Die zu erwartende Kursreaktion beträgt 5,6 Prozent. In den vergangenen zwei Quartalen ging es jedoch bergab: Einmal um -6,6 und ein weiteres mal um -6,3 Prozent.

