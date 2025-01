Starker Konsum lässt Umsätze von Mastercard klettern

Das Brutto-Dollar-Volumen von Mastercard, also der Wert aller Transaktionen, die auf der Plattform des Unternehmens verarbeitet wurden, stieg im vierten Quartal um 12 Prozent. Der Nettoumsatz des Unternehmens sprang um 16 Prozent auf 7,49 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten einen Umsatz von 7,38 Milliarden US-Dollar erwartet.

Der Nettogewinn von Mastercard stieg auf 3,34 Milliarden US-Dollar, oder 3,64 US-Dollar pro Aktie, im Zeitraum bis zum 31. Dezember, verglichen mit 2,79 Milliarden US-Dollar, oder 2,97 US-Dollar pro Aktie, im Vorjahr.

Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 3,64 US-Dollar, was einen Anstieg von 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2,97 US-Dollar) bedeutet und die Erwartungen der Analysten von 3,69 US-Dollar nur knapp verfehlte.

Im Detail stiegen die Betriebsausgaben um 12 Prozent auf 3,6 Milliarden US-Dollar, was zu einem Betriebsgewinn von 3,9 Milliarden US-Dollar führte – ein Plus von 17 Prozent. Die Betriebsgewinnmarge verbesserte sich um 1,1 Prozentpunkte auf 52,6 Prozent, was die Effizienz des Unternehmens unterstreicht.

Die Ergebnisse von Mastercard und Visa werden auch als Gradmesser für die Verbraucherstimmung betrachtet, da sie einen direkten Einblick in das Konsumverhalten und die Ausgabenbereitschaft der Verbraucher geben, die durch die Zahlungen und Transaktionen auf ihren Plattformen abgebildet werden. Besonders in den USA waren die Konsumumsätze Treiber für den Mastercard-Umsatz.

Die Anteilsscheine von Mastercard stiegen 2024 um rund 33 Prozent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Mastercard Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 534,6EUR auf Tradegate (30. Januar 2025, 14:44 Uhr) gehandelt.

Zu günstig, um wahr zu sein? Fünf Value-Kracher für 2025 Jetzt Report kostenlos herunterladen!