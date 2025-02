Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 02-2025

Liebe Leserinnen und Leser,

Aktie der Woche

Discovery Silver kauft Newmont-Mine und wird mittelgroßer Goldproduzent

Sensationsmeldung bei Discovery Silver! Wie der bisherige Silber-Entwickler jüngst mitteilte, wird man Newmonts Porcupine-Komplex in Ontario für insgesamt 425 Millionen US$ in bar und eigenen Aktien übernehmen. Darüber hinaus wird man eine Finanzierung in höhe von 555 Millionen CA$ durchführen, wovon 400 Millionen CA$ von Franco-Nevada kommen werden. Porcupine besteht aus drei Minengrundstücken und einer Untertagemine und soll in den kommenden 10 Jahren jeweils etwa 285.000 Unzen Gold liefern. Insgesamt verfügt Porcupine über mindestens 16,4 Millionen Unzen Gold.

News: Discovery gibt die transformative Akquisition des Porcupine-Komplexes von Newmont bekannt

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Canada Nickel meldet positive Bohrergebnisse von vier Projekten und kündigt weitere Ressourcenschätzungen an

Canada Nickel gab jüngst weitere Explorationsbohrergebnisse von den unternehmenseigenen Grundstücken Deloro, Bannockburn, Midlothian und Nesbitt bekannt. Dabei stieß man auf allen drei Projekten auf Vererzungszonen mit mehreren 100 Metern Länge, darunter 470 Metern mit 0,31 % Nickel, einschließlich 13,5 Meter mit 0,41 % Nickel auf Midlothian. In Kürze soll eine weitere regionale Ressource veröffentlicht werden - insgesamt acht Ressourcen bis Mitte 2025.

News: Canada Nickel gibt positive regionale Explorationsergebnisse bekannt, darunter das bisher beste regionale Explorationsergebnis in Midlothian

Cosa Resources veröffentlicht Bohrpläne

Cosa Resources veröffentlichte jüngst Kernbohrpläne für das Projekt Murphy Lake North, ein Joint Venture zwischen Cosa und Denison Mines Corp., welches sich im östlichen Athabasca Basin, Saskatchewan befindet. Dort sind unter anderem 1.600 Meter geplant für die erste Bohrkampagne seit 2005, 13 Jahre vor der Entdeckung der Hurricane-Lagerstätte.

News: Cosa Resources gibt Bohrpläne für das Uranprojekt Murphy Lake North, Athabasca Basin, Saskatchewan, bekannt

Fortuna Mining mit Rekordproduktion in 2024

Fortuna Mining meldete jüngst die Produktionsergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Jahr 2024 aus seinen fünf aktiven Minen in Lateinamerika und Westafrika. Für das gesamte Jahr 2024 produzierte Fortuna demnach eine Rekordmenge von 369.637 Unzen Gold und 3.724.945 Unzen Silber, was einer Rekordmenge von 455.958 Unzen Goldäquivalent entspricht, einschließlich der Nebenprodukte Blei und Zink.

News: Fortuna meldet Rekordproduktion von 455.958 Unzen Au-Äq für 2024 und gibt einen Ausblick auf 2025

IsoEnergy und Purepoint Uranium intensivieren Bohrungen in 2025

IsoEnergy und Purepoint Uranium verkündeten vor wenigen Tagen den Beginn ihres Explorationsprogramms 2025, das durch ein Budget von 5.000.000 CA$ für das neu gegründete 50/50-Joint-Venture unterstützt wird. Dabei soll das Dorado-Projekt, welches die Projekte Turnor Lake, Geiger, Edge und den Großteil von Full Moon in einer einzigen, vorrangigen Explorationsinitiative, vereint mit insgesamt 6.000 Bohrmetern untersucht werden.

News: IsoEnergy und Purepoint kündigen für 2025 Pläne für Joint Venture an

Premier American Uranium erhält Genehmigung für richtungsweisende Bohrkampagne

Premier American Uranium konnte vor wenigen Tagen den Erhalt einer zusätzlichen Teil-3-Bohrgenehmigung für sein Uranprojekt Cebolleta in Cibola County, New Mexico, USA bekanntgeben. Die Genehmigung wurde von der New Mexico Mining and Minerals Division für die Bohrung von bis zu 25 Bohrlöchern unter Verwendung von 25 Bohrflächen erteilt, um auf dem Projekt nach weiterem Uran zu suchen.

News: Premier American Uranium sichert sich Teil drei der Bohrgenehmigung für das Projekt Cebolleta, New Mexico

Skeena Gold & Silver stößt auf neues Gold-Kupfer-Porphyr-System

Skeena Gold & Silver vermeldete kürzlich die Bohrergebnisse des Explorationsbohrprogramms 2024 auf dem Grundstück KSP im Goldenen Dreieck von British Columbia. Der Hauptabschnitt mit 0,71 Gramm pro Tonne Gold auf 380 Metern war dabei nur eines von vielen guten Ergebnissen und zeigt ein beträchtliches Volumen an mineralisiertem Material in einem potenziell sehr großen, im Wesentlichen unerforschten mineralisierten System.

News: Skeena Gold & Silver entdeckt ein großes Gold-Kupfer-Porphyr-System auf dem regionalen KSP-Grundstück mit einer konsistenten Mineralisierung von 0,71 g/t Gold über 381,5 Meter

Uranium Energy stockt Beteiligung an Anfield Energy massiv auf

Uranium Energy gab kürzlich bekannt, dass das Unternehmen den Erwerb von 107.142.857 Stammaktien von Anfield Energy Inc. für einen Gesamtbetrag von 10,46 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. Unmittelbar nach dem Erwerb hatte das Unternehmen die wirtschaftliche Eigentümerschaft sowie die Kontrolle und Weisungsbefugnis über insgesamt 203.415.775 Anfield-Aktien, was etwa 17,8 % der ausstehenden Anfield-Aktien auf nicht verwässerter Basis entspricht.

News: Uranium Energy Corp erhöht Beteiligung an Anfield Energy

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

