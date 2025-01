historisches Concept Car und der erste Rennsieger aus Mladá Boleslav (FOTO)

Friseuse schrieb 01.01.25, 14:34

Nun ja, VW hat 2024 immerhin die deutsche Kostenproblematik zum Thema gemacht. Die erste Antwort war eine das Problem konservierende Nichtlösung, immerhin reichte es für Personalabbau in D und angehaltene Gehaltsexzesse gen 2030. Die Börse sieht in Kursen messbare Zugkraft beim Wettbewerb in Tesla, BYD und Toyota, es ist auch in der Autowelt keineswegs zwingend sich passiv und als Opfer zu geben.

Die Rolle der Niedersachsenbeteiligung wird überschätzt, entscheidend ist der bestimmende Familienkernaktionär und da kommt nichts bis auf offene Hände.



Nun ist die Aufstellung von VW weltweit sehr hervorragend entwickelt gewesen, daran ändern auch die eingeschluderten Probleme in D und Ch nichts. Die fundamentale Schleichfahrt zeichnet sich treffend im charttechnischen Downtrend ab, es fehlt jeweils am Aufbruch. Der tertiäre Uptrend lebt sich aus, die höherfristige Downtrendlage steht. Interessant bleibt die Aktie auf alle Fälle, falls doch noch ein Wunder geschieht oder als Beispiel für eine Zukunft plündernde Mentalität in Management, Kernaktionären, Gewerkschaft und Politik.



Eine ernsthafte Konjunkturdelle kann die Aktie nicht ab, China als sich verdeutlichendes politisches Megarisiko noch weniger. Vermutlich reicht schon Husten bei Trump zu Kursbrüchen. Die Zeit ist einfach anders geworden, ist darin auch schneller als das geschmeidige Management mit Mogelanpassung 2030. Diese "wasch mich und mach mich nicht nass" Mentalität läuft vor die Wand, klar war die Vergangenheit gut und die erhält man trotzdem nicht mit stoischer Untätigkeit oder in den Worten von Weil mit Zuversicht.



Insgesamt ist VW eine Holzweg- und Risikoveranstaltung, gelungene Neuaufstellungserfolge ziehen sich noch in die Gegenwart rein und aktuelle Erneuerung wird leider vermieden. Warum liefern die für sehr schlau bezahlten VWler keine Lösungen für jetzt bis zum Horizont?