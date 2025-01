Jährliche Anaqua-Datenanalyse des US-Patentamts (USPTO) zeigt starken Anstieg bei Patenterteilungen

Bosten/München (ots) - Die diesjährige Untersuchung belegt starke globale

Innovationstätigkeit mit starkem Schwerpunkt in der Halbleiterindustrie.



Anaqua (https://anaqua.com/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=2024Pa

tentReport) , der führende Anbieter von Technologielösungen und Dienstleistungen

für Innovation und dem Management geistigen Eigentums (IP), hat heute die

jährliche Analyse der Anmeldedaten des US-amerikanischen Patent- und Markenamts

(USPTO) auf Basis seiner AcclaimIP-Patentanalysesoftware veröffentlicht. Daraus

geht hervor, dass die Zahl der erteilten Patente während der letzten zwölf

Monate um fast 6 Prozent auf 368.597 gestiegen ist.





"Der Anstieg der globalen Patentaktivitäten ist ein ermutigendes Zeichen dafür,dass Unternehmen weiterhin stark in neue Technologien investieren," sagte BobRomeo, CEO von Anaqua. "Unsere marktführende AcclaimIP-Lösung hilft Kunden beider Suche nach über 165 Millionen Patenten, um geistiges Eigentum zuanalysieren, dessen Patentierbarkeit zu bestimmen und die wettbewerbsstarkePatentlandschaft zu bewerten. Wir sind stolz darauf, die innovativstenUnternehmen der Welt dabei zu unterstützen, bessere Entscheidungen für ihrGeschäft zu treffen."Die innovativsten UnternehmenMit 10.427 erteilten Patenten führt Samsung Electronics weiterhin die Liste derinnovativsten Unternehmen an. Zu den Wachstumsbereichen gehören organische,lichtemittierende Festkörperbauelemente für mehrere Geräte,Schnittstellenanordnungen für elektrische Datenverarbeitung undHalbleiteranordnungen mit mehreren gemeinsamen Substraten.Zu den anderen Top Fünf der innovativsten Firmen gehören die TaiwanSemiconductor Manufacturing Company (TSMC) mit 4.127 erteilten Patenten, LGCorp. mit 3.987, Qualcomm mit 3.474 und Apple mit 3.437 erteilten Patenten.Apples starker Fokus auf die Technologie für die Mehrfachnutzung digitalerInformationsübertragungswege, das lokale Ressourcenmanagement für drahtloseKommunikation und weitere Innovationen im Bereich der drahtlosen Kommunikationsicherte dem Unternehmen die Platzierung in der Liste der Top FünfPatentanmelder.Die innovativsten LänderUnternehmen mit Sitz in den USA führen weiterhin die weltweite Liste dererteilten US-Patente an, mit insgesamt 157.955. Allerdings verzeichneten sie imVergleich zu den vorangegangenen zwölf Monaten einen Rückgang von nahezu 3Prozent. Die USPTO-Analyse ergab, dass Länder aus dem asiatisch-pazifischen Raum(APAC) weiterhin stark in den Top Fünf vertreten sind, darunter Japan, gefolgt