AM VALENTINSTAG GEHT LEGO BOTANICALS AUF EINE WELTWEITE TOUR, UM VERWELKTE VERBINDUNGEN WIEDERHERZUSTELLEN, DENN DATEN ZEIGEN, DASS MENSCHEN MEHR ONLINE ALS PERSÖNLICH INTERAGIEREN

Der LEGO Botanicals Le Florist Flower Truck tourt um den Globus und feiert alle Formen der Liebe – von Seelenverwandten und besten Freunden bis hin zu Lieblingskollegen und Selbstverliebten – vor dem Hintergrund eines 51%igen i Anstiegs der Diskussionen in den sozialen Medien über Menschen, die sich Ende 2024 von ihren Liebsten getrennt fühlen.

Anstiegs der Diskussionen in den sozialen Medien über Menschen, die sich Ende 2024 von ihren Liebsten getrennt fühlen. Der Le Florist Flower Truck wird in New York , London , Toronto , Paris , Hamburg , Mailand UND MEHR Halt machen.

, , , , , Mailand UND MEHR Halt machen. Besucher können gemeinsam mit ihren Liebsten die KOSTENLOSE Erfahrung genießen und sich in Bauwerkstätten und interaktiven Bereichen kreativ betätigen

Erfahrung genießen und sich in Bauwerkstätten und interaktiven Bereichen kreativ betätigen Für alle, die nicht dabei sein können, wird der prominente Florist und künstlerische Leiter Jeff Leatham ab dem 4 . Februar einen LEGO Botanicals Workshop auf LEGO.com/Botanicals anbieten.

BILLUND, Dänemark, 30. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Wir sind heute digital vernetzter denn je. Neue Daten, die heute von der LEGO Group veröffentlicht wurden, zeigen jedoch, dass unsere zunehmende Vernetzung uns möglicherweise weiter voneinander entfernt.

Mehr als 5 Milliardenii Menschen – das sind 62,3 % der Weltbevölkerung – nutzen soziale Medien, und mehr als 3 Milliardeniii nutzen Messaging-Apps. Es überrascht daher nicht, dass einer Umfrage zufolge 40 %iv der Menschen heute mehr über ihre Geräte mit anderen Menschen interagieren als in der realen Welt.

Wenn Menschen die Interaktion in der realen Welt durch Bildschirmzeit ersetzen, nimmtv nachweislich das Gefühl der Abgeschiedenheit zu und das Wohlbefinden sinkt. Aus diesem Grund hat sich die LEGO Group auf die Fahne geschrieben, am Valentinstag und darüber hinaus Beziehungen in der realen Welt zum Blühen zu bringen.

Eine neue Perspektive auf die Liebe: Der Le Florist Flower Truck

Mit dem Le Florist Flower Truck setzt die LEGO Group am Valentinstag ein Zeichen für Zusammengehörigkeit und Freude am Spiel und lädt die Menschen ein, Kreativität, Verbundenheit und Fürsorge zu feiern, während er Städte auf der ganzen Welt besucht.

Le Florist ist ein blühender Blumenladen auf Rädern, der mit farbenfrohen LEGO Botanicals Blumen überquillt und vor Kreativität nur so strotzt. Die Besucher können in die farbenfrohen Schaufensterauslagen, die wunderschönen Blumenwagen und die kostenlosen Workshops eintauchen, in denen sie ihre eigenen LEGO Botanicals Stängel herstellen können. Verspielte Selfie-Spots, darunter verspiegelte Paneele und ein auffälliges Blumenwandbild, bieten eine perfekte Kulisse, um fröhliche Momente festzuhalten und die Schönheit der Verbindung zu feiern – Blütenblatt für Blütenblatt.