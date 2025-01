Grünen-Chefin weiter offen für Zusammenarbeit mit Union

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chefin Franziska Brantner hat sich nach der umstrittenen Abstimmung über die Migrationspolitik im Bundestag grundsätzlich weiter offen für eine mögliche Zusammenarbeit mit der Union gezeigt. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, nach so einem Moment in eine Regierung mit einem Kanzler Friedrich Merz (CDU) einzutreten, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: "Die Frage ist ja an Herrn Merz gerichtet, mit wem er eigentlich noch regieren will. Und wir sind da klar, wir stehen für demokratische Mehrheiten in der Mitte und dafür stehen wir auch immer zur Verfügung."

Brantner: Merz verspielt lange Tradition der CDU